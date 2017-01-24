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Donald Trump'ın BM adayı onaylandı

Donald Trump'ın BM Temsilciliği için aday gösterdiği Nikki Haley Senato Dış İlişkiler Komitesi tarafından onaylandı

24 Ocak 2017 Salı, 22:00:38 Güncelleme: 23:02:41 AA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Birleşmiş Milletler Temsilciliğine aday gösterdiği Nikki Haley’e Senato Dış İlişkiler Komitesi onay verdi.

Komite, bugün yapılan oylama sonucunda Haley ABD’nin BM temsilciliği görevine getirilmesini onayladı.

Komitedeki Demokrat Partili üyelerce Haley’in dış politika alanında “tecrübesiz” olduğu yönünde eleştiriler yapılmasına rağmen Haley’in komiteden rahat bir şekilde geçtiği kaydedildi.

Daha önce Güney Carolina Valisi olarak görev yapan ve başkanlık mücadelesinde ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, “Müslümanların kayıt altına alınması” konusunda Trump’ı eleştirmişti.

Ayrıca Haley, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliği gündeme getirerek, “Kırım Ukrayna’nındır Rusya'nın değildir.” ifadelerini kullanmıştı.

Haley’in BM Temsilciliğinin, Senato Genel Kurulunda önümüzdeki hafta oylanması bekleniyor.

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