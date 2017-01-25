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AGİT'ten ABD yönetimine basın özgürlüğü çağrısı

AGİT Basın Özgürlüğü Temsilcisi Mijatovic: Gazetecilerin düşmanlıklar konusunda doğrudan ve aktif bir rol üstlendiği ispatlanmadığı sürece halka açık gösteriler esnasında yaptıkları faaliyetler engellenmemelidir

25 Ocak 2017 Çarşamba, 01:44:37 Güncelleme: 01:45:48 AA

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Basın Özgürlüğü Temsilcisi Dunja Mijatovic, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı gösterilerde gözaltına alınan gazetecilere yönelik tutuma tepki göstererek bu ülke yönetimine haber alma ve basın özgürlüğü konusunda hassas olmaları çağrısında bulundu.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın 20 Ocak'taki yemin töreni ve sonrasında gelişen protestolarda, gazeteciler Evan Engel (Vocativ) ve Alex Rubinstein'ın (RT America) gözaltına alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, ABD yönetiminin haber alma ve basın özgürlüğü konusunda hassas olması istendi.

Mijatovic de konuya ilişkin açıklamasında, basının demokrasilerde şeffaflık ve devlet gücünün uygulanmasında önemli rol oynadığına dikkati çekti.

Basının bu genel gözlemci işlevinin seçimler ve açılış anı dahil olmak üzere hükümet değişiklikleri sırasında özellikle önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Gazetecilerin düşmanlıklar konusunda doğrudan ve aktif bir rol üstlendiği ispatlanmadığı sürece halka açık gösteriler esnasında yaptıkları faaliyetler engellenmemelidir." ifadesini kullandı.

Engel ve Rubinstein'ın gözaltına alınmasını kaygı verici olarak yorumlayan Mijatovic, ABD yönetiminin özgürlükler alanında öncü konumunu sürdürerek bu tutumdan vazgeçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD'de 20 Ocak sabahı gözaltına alınan ve ilgili mahkemede gelecek ay yapılacak duruşmaya kadar serbest bırakılan Evan Engel ve Alex Rubinstein, Columbia bölgesi kanunlarına göre "ayaklanmaya ya da isyana teşvik" suçundan yargılanacak. Gazetecilerin, suçlu bulundukları takdirde 10 yıl hapis ve her biri 25 bin dolar para cezasına çarptırılacağı öngörülüyor.

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