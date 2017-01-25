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İtalya çığ
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İtalya'daki çığ felaketi: 11 kişi hala kayıp

İtalya'da meydana gelen çığın altında kalan otelin enkazından 18 kişinin cesedi çıkarıldı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 05:13:28 Güncelleme: 05:16:32 AA

İtalya'nın orta kesiminde bir hafta önce meydana gelen depremlerin ardından bölgede düşen çığın altında kalan otelin enkazından cesedi çıkarılan kişilerin sayısı 18'e yükseldi.

Çığ düşen Hotel Rigopiano enkazında, kayıp kişileri bulmak üzere 6'ncı günü geride kalan çalışmalara dair Pescara Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ana kadar 18 kişinin cesetlerinin çıkarıldığı bildirildi. Son çıkarılan cesetlerle kayıp sayısı da 11'e indi.

Arama kurtarma ekiplerinin halen enkaz altında kayıpları bulma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Olayın üzerinden 40 saati aşkın süre geçtikten sonra geçen cumartesi günü 11 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Hotel Rigopiano'ya, geçen hafta çarşamba günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çığ düşmüştü.

Öte yandan, Rigopiano'daki otelin enkazında arama çalışmalarını sürdüren ilk yardım ekibine bir üzücü haber de çığ bölgesinin yakınında düşen helikopterden geldi. Bacağı kırılan bir kayakçıyı aldıktan sonra dağa düşen helikopterdeki 6 kişiden kurtulan olmadı.

 

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