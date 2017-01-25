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Almanya Kassel Tanja Hollstein
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Almanya'da sigara içmeye çıkan Tanja Hollstein donarak öldü

22 Ocak'ta Almanya'nın Kassel kentinde yaşanan olayda, sigara içmek için evinden çıkan Tanja Hollstein, evden 2,5 kilometre ileride ölü bulundu. Genç kızın donarak öldüğü belirtildi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 07:40:28 Güncelleme: 07:59:30 DHA

Almanya'nın Kassel kentinde 22 Ocak Pazar günü kaybolan ve aynı gün cesedi bulunan 19 yaşındaki Tanja Hollstein'ın donarak öldüğü bildirildi.

Polisin açıklamasına göre, Tanja Hollstein pazar günü saat 02.30'da sigara içmek için, erkek arkadaşıyla birlikte yaşadığı evden dışarı çıktı. Genç kızın geri dönmemesi üzerine erkek arkadaşı polise haber verdi.

O gün saat 14.30 sularında evden 2,5 kilometre ileride genç kızın cesedi bulundu. Kassel Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda Tanja Hollstein'ın donarak öldüğü belirtildi.

Kassel polisi sözcüsü, yaptıkları incelemede genç kızın öldürüldüğüne dair bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.

Bild Gazetesi de, Tanja Hollstein'ın sigara içmek için dışarı çıktığı gün hava sıcaklığının -12 derece olduğunu yazdı.

Genç kızın alkol veya uyuşturucu alıp almadığı ise toksikoloji raporundan sonra netlik kazanacak.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    evde ölmustur , cesedi oraya birakmistir .
  • Misafir 3 saat önce
    alkol almis olsaydi donarak olmesi pek mumkun olmazdi.
  • Misafir 3 saat önce
    Bence erkek arkadaşı 2,5 km uzağa bırakmış kaçmış olabilir
  • Misafir 5 saat önce
    gece 2:30 da evden çıkıyor 2 buçuk km yol gidiyor gündüz 2:30 da bulunuyor hep iki buçuk sayıların gizemi
  • Misafir 5 saat önce
    alkol ve uyusturu kesin...
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