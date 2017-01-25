Trump imzayı attı, ABD yine sokaklara döküldü!

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:44:27 | Güncelleme: 09:51:55
HABERTURK.COM
ABD Başkanı Donald Trump'ın Keystone XL ve Kuzey Dakota boru hatlarına onay vermesi ABD çapında protestolara neden oldu
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ABD'de Başkan Donald Trump'ın Dakota ve Keystone boru hatlarını onaylaması protestolara neden oldu.
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Trump'ın iki boru hattıyla ilgili başkanlık emri imzaladığını duyurması çevreci grupları ABD çapında sokağa döktü.
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Kanada'dan ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol tesislerine petrol taşıması öngörülen Keystone XL boru hattı, ABD Kongresi tarafından onaylanmasına rağmen eski başkan Obama tarafından 3 kez veto edilmişti.
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Kuzey Dakota petrol boru hattı ise geçtiğimiz aylarda ABD'de çok yoğun protestolara neden olmuştu.
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Projenin geçeceği arazinin Standing Rock isimli Kızılderili bir kabileye ait olması ve bu bağlamda başlayan protestolar projenin durdurulmasına neden olmuştu.
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Protestolarda polis ile Kızılderili halk karşı karşıya gelmiş, yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.
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Konuyla ilgili başkanlık emrini imzalayan Trump, imzayı atarken kameralara "Şu andan itibaren ABD'de boru hatları döşemeye başlayacağız... Tıpkı eski günlerde döşediğimiz gibi" dedi.