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Trump imzayı attı, ABD yine sokaklara döküldü!

25 Ocak 2017 Çarşamba, 09:44:27 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın Keystone XL ve Kuzey Dakota boru hatlarına onay vermesi ABD çapında protestolara neden oldu

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    ABD'de Başkan Donald Trump'ın Dakota ve Keystone boru hatlarını onaylaması protestolara neden oldu.

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    Trump'ın iki boru hattıyla ilgili başkanlık emri imzaladığını duyurması çevreci grupları ABD çapında sokağa döktü.

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    Kanada'dan ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki petrol tesislerine petrol taşıması öngörülen Keystone XL boru hattı, ABD Kongresi tarafından onaylanmasına rağmen eski başkan Obama tarafından 3 kez veto edilmişti.

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