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DÜNYA

Rusya'dan kritik Suriye hamlesi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 27 Ocak'ta Suriye'deki muhalif gruplarla bir araya geleceği açıklandı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:28:22 Güncelleme: 11:41:59 HABERTURK.COM

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'deki muhalif gruplarla görüşeceği açıklandı.

Açıklamada görüşmenin 27 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtilirken, Lavrov'un hangi gruplarla görüşeceğine dair detay verilmedi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 saat önce
    acı günleri türkiye datlı günleri hiristiyanlarla geçiren topluma bir şey söylemek istemirum
  • Misafir 2 saat önce
    TABİİ Kİ YPG İLE...
  • Misafir 3 saat önce
    sonuçlarını merakla bekliyoruz...
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