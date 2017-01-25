Rusya'dan kritik Suriye hamlesi!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Suriye'deki muhalif gruplarla görüşeceği açıklandı.
Açıklamada görüşmenin 27 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtilirken, Lavrov'un hangi gruplarla görüşeceğine dair detay verilmedi.
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YORUMLAR 3
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Misafir 2 saat önceacı günleri türkiye datlı günleri hiristiyanlarla geçiren topluma bir şey söylemek istemirum00
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Misafir 2 saat önceTABİİ Kİ YPG İLE...00
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Misafir 3 saat öncesonuçlarını merakla bekliyoruz...00
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