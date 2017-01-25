36 | 93

Saygı Evliliği – Japonya



Aslında 1000 yıllık bir gelenekten gelen bu kanuna göre evin küçük oğlu, ailesine duyduğu saygıyı göstermek için evlenmek istediği kız ile abisinin evlenmesine izin verebilir ve bu durumun kanunda da yer vardır...