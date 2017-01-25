25 Ocak 2017 Çarşamba, 10:59:58 | Güncelleme: 12:28:51
Kırgızistan'da kamuya açık yerlerde çevreye rahatsızlık vermek, küfür etmek, alkollü içecekler tüketmek yasaklandı
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in, parlamento tarafından kabul edilen kamu düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik önlemleri içeren kanunu onayladığı belirtildi.
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Kanun çerçevesinde söz konusu davranışlarda bulunanlar, 15 ila 45 dolar para cezasına çarptırılacak. Para cezasını ödemeyenlere 8 saat kamu hizmeti veya 10 güne kadar hapis cezası verilecek. Reşit olmayanları olumsuz davranışlara zorlayanlara da 145 dolara kadar para cezası uygulanabilecek. Kamu Düzeni ve Güvenliğini Artıran Tedbirler Kanunu 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek. AA
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Açıklamada, kamuya açık yerlerde çevreye rahatsızlık vermenin, küfür etmenin, alkollü içecekler tüketmenin ve sarhoş gezmenin önlenmesinin yanı sıra reşit olmayanları olumsuz davranışlardan korumanın amaçlandığı kanunla, gençlerin ve toplumun ahlak seviyesinin yükseltilmesinin hedeflendiği ifade edildi.
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Kanada’da margarinin sarı olması yasak. Tereyağ ile karışır diye var olan bu yasak şaka gibi ama gerçek.
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Avusturalya’da elektrikçi lisansına sahip değilseniz ampulünüzü değiştiremezsiniz. Yasak.
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Tayland’da Tayland parası üzerine basmak yasak. Üzerinde kralın fotoğrafı olduğu için büyük cezalarla karşılaşabilirsiniz.
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Yasalara göre Dubai’de Ramazan ayında iftardan önce yemek yemek, önce uyarıya daha sonra hapis cezasına dönüşebilir.
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Milano’da kamusal alanda somurtmak yasak. Bu çok eski ve yürürlükte olan bir yasa. Hastane çalışanları ve cenazeye katılanlar bu yasadan muaf tutuluyor.
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İsrail’de illegal radyo yayını yapmak yasak ancak illegal radyo yayınını 5 sene sürdürmeyi başarırsanız, artık resmi yayına dönüşüyorsunuz.
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Şikago’da, nükler silah üretmek, test etmek, bakımını yapmak ya da depolamak yasak. Bulunduğu takdir de 500 dolar cezası var.
Belçika’da trafiğin yoğunlaştığını anlayıp U dönüşü yapmak isteyenlerin yol hakkı var. Yavaşlamadan hızlı manevralar yapıyorsanız herkes size yol vermek zorunda.
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İtalya’da yumruk atmak yasak.
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İngiltere’de meclise zırh giyip girmek yasak. Kılıç ve kalkan da aynı şekilde yasak.
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İrlanda’da cadılıkla ilgili çalışan ya da büyü işleri ile uğraşan kişiler 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
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1986’dan beri ABD federal hükümeti, 180 günlük bütün e-postalarınızı yasal olarak okuma hakkına sahip.
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İsviçre’de akşam saat 10’dan sonra sifon çekmek yasak.
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Norveç’te erkeklerin en az 5 yılda bir komşu ülkelere denizden açılmaları gerekiyor. Yerleşik yaşama geçmeden önceden kalma bir adetin yasalaşması sanırım.
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Pennsylvania'da buzdolabının kapısı açıkken önünde uyumak, banyoda şarkı söylemek yasaktır.
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Florida'da bekar kadınlar pazar günleri paraşüt atlayışı yapamazlar.
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Alabama'da gözler kapalıyken araç sürmek yasaktır.
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Miami'de Karakol içinde kaykay sürmek yasaktır.
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Londra'da Meclis Binası içinde ölmek yasaktır.
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Londra'da salgın hastalıgınız varken taksi durduramazsınız.
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San Salvador'da sarhos sürücüler kursuna dizilerek, ölüm cezasına çarptırılır.
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Vermont'da Kadınlar takma diş için kocalarından yazılı kagıt almak zorundadır.
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Fransa'da demiryolunda öpüşmek yasaktır.
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Kentucky'de 1.80 cm'den büyük silahları gizleyerek taşımak yasaktır.
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Böcekler dahil hiç bir canlının öldürülmesine izin verilmeyen Arkansas eyaletinde kocanın karısını ayda bir dövmesi normal karşılanırken, birden fazla dövmesi yasaktır. Aynı zamanda pazar günleri çamaşır asmak, araba yıkamak çim biçmek yasaktır.
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İskoçya'da pazar günleri balık avlamak yasaktır.
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Indiana eyaletinde maymunlara sigara içirilmesi, tiyatro saatinden 4 saat öncesine kadar sarımsak yenilmesi yasaktır.
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Singapur'da sakız çiğnemek yasaktır.
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Singapur'da çevreyi kirletmek, kapalı yerlerde sigara içmek, hız limitini aşmak, yaya geçitleri dışında karşıdan karşıya geçmek, yerlere tükürmek, sifonu çekmemek gibi davranışlar 10 doları geçen para cezası ile cezalandırılıyor.
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Rusya’da da Lenin ismi daha ön planda olsa da, bazı bölgelerde tüm yeni doğan erkek bebeklere göbek adı olarak Stalin ismi verilmektedir...
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Saygı Evliliği – Japonya
Aslında 1000 yıllık bir gelenekten gelen bu kanuna göre evin küçük oğlu, ailesine duyduğu saygıyı göstermek için evlenmek istediği kız ile abisinin evlenmesine izin verebilir ve bu durumun kanunda da yer vardır...
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Bu evliliğin gerçekleşmesi için her iki kardeşin de rızası olması gerekmektedir...
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Plaka Numarası – Filipinler
Filipinlerde yürürlükte olan bu kanuna göre plakalarının son hanesi 1 veya 2 olan araçlar pazartesi günü trafiğe çıkabilirler...
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3 veya 4 olanlar salı, 5 veya 6 olanlar çarşamba, 7 veya 8 olanlar perşembe, 9 veya 0 olanlar ise cuma günü trafiğe çıkabilirler...
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Burun Kurcalamak Yasaktır – İsrail
Bu kural ahlaki açıdan mantıklı bir kural olsa da, İsrail’de şabat sırasında bu kuralı çiğnemek demek suç işlemek demektir...
Almanya'da evinize giren bir hırsıza, yastıkla vurmak ve bıçak saplamak arasında hiçbir fark yok...
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İkisinde de silahla bir insana saldırmış kabul ediliyorsunuz...
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PC Oyunlarının Yasaklanması – Yunanistan
İlk olarak 3 Eylül 2002 tarhinde yürürlüğe giren kanunda amaç, internet kafelerde çocukların bahis ve kumar içerikli oyunlardan uzak durması idi...
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Fakat zaman içerisinde hangi oyunun bu nitelikte olup da hangisinin olmadığını anlamak ve ayırt etmek güç olduğundan, 8 Aralık 2003 yılında bütün pc oyunları yasaklanmıştır...
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Tek Çocuk – Çin
Bu kanun Çin’de 1987 yılında yürürlüğe giren kanun, aşırı nüfusu dengelemek ve hatta azaltmak amacıyla konulmuştur...
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Bir çocuktan fazla çocuğa sahip olmak isteyen aileler ağır bir vergi ödemek zorunda bırakılmaktadırlar...
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Arabasının altında birinin bulunduğunu gören sürücünün otomobilini çalıştırması yasaktır - Danimarka
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Demiryolunda öpüşmek yasaktır - Fransa
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Bu ülkede kadınlar aleyhinde birçok kural vardır ve bunlardan bir tanesi de iç çamaşır giymelerinin yasak olmasıdır...
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Yağmur yağarken çimler sulanamaz - Kanada
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Bank Street’te pazar günleri dondurma yemek yasaktır - Kanada
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Kadınların toplu taşıma araçlarında çikolata yemesi yasaktır - İngiltere
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Kapılar ve pencereler pembe renkte olmak zorundadır - Kanada
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Otomobilinin karşısına at arabası çıkan sürücü, otosunu kenara çekmek zorundadır - Danimarka
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Ağaca tırmanmak yasaktır - Kanada
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Koleje gitmek için entelektüel biri olmak zorundasınız - Çin
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Kadınlar İç Çamaşırı Giyemez – Svaziland
Diktatörlükle yönetilen ve ortalama insan ömrünün 30-35 yaş arası olduğu bu ülkede, kadınlar ikinci sınıf insandır ve erkeklerle aynı haklara sahip olamazlar...
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Yong Caddesi’nde ölü atları pazar günü sürüklemek yasaklanmıştır - Kanada
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Tropikal balık satıcıları hariç kadınların halka açık yerde üstsüz gezmesi yasaktır - İngiltere
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Etek giyen erkekler tutuklanır - İtalya
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Pazar günleri balık avlamak yasaktır - İskoçya
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İnek sahiplerinin sarhoş olması yasaktır - İskoçya
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Kapınızı çalıp sizden “klozetinizi isteyen birini” içeri almak zorundasınız - İskoçya
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Pazar günü çamaşır asmak yasaktır - İsviçre
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Çocukların sigara satın alması yasak, içmesi serbesttir - Avustralya
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Patikada sağ elinin üzerinde amuda kalkarak yürümek yasaktır - Avustralya
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Arabada sevişmek yasaktır! - ABD - Kentucky
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Pazar günleri pembe pantolon giymek yasaktır - Avustralya - Victoria
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Araba kullandığınız zaman gömlek giymek zorundasınız - Tayland
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İç çamaşırsız gezmek yasaktır - Tayland
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ABD'nin California eyaletinin Pasifik kıyısında kelebekleri rahatsız etmek yasaktır...
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San Francisco'da kirli iç çamaşırıyla arabanın camını silmek, kilisede günah çıkartırken ağlamak yasak...
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Kuaförde saç kurutucusunun altında uyuyan kadın ve salon sahibi para cezasına çarptırılır - ABD - Florida
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Hollywood Bulvarı’nda 2 binden fazla koyun varsa araba kullanmak yasaktır - ABD - Hollywood
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Sanık sandalyesinde ağlamak yasaktır - ABD - Los Angeles
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U dönüşü yapmak yasaktır - ABD - Teksas
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Parlamentoda Ölüm (Britanya)
Britanya, dünyanın en çok kanun koyan ve değiştiren ülkelerinden biridir...
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Dolasıyla bazı kanunlar diğerlerine nazaran çok komik olabiliyor...
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Bunlardan bir tanesi de hiçbir vekil parlamentodayken ölemez...
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Cezalandırması nasıl yapıldığı belli değil ama yasa günümüzde de pek ciddiye alınmamaktadır...
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Domuzlara Napolyon İsmi Verilemez – Fransa
George Orwell’in yazdığı “Hayvan Çiftliği” isimli kısa hikayedeki domuz Stalin’i temsil ediyordu ve adı da Napolyon’du. Bu durum kanunlara takıldı ve hemen domuz karakterinin ismi değiştirildi ve Sezar yapıldı...
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Burada rahatsızlık uyandıran Napolyon’un domuz olarak gösterilmesi değil, Stalin’le özdeşleştirilmesiydi...
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Daha sonra da ülkede hiçbir domuza Napolyon ismi verilmemesi kararlaştırıldı...
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Hayvanlar Çiftleşemez – ABD
California’da uygulanan bu kanuna göre okul ve kiliseye 500 metre yakında herhangi bir yerde hiçbir hayvan çiftleşemez...
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Bu sayede devlet çocukların psikolojisini sağlıklı tutmuş oluyor...
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ABD - West Virginia'da doktorlar, yanında başka biri olmayan bayanlara anestezi yapamazlar.
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Evde içki içmek yasaktır - ABD - Indiana
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Birisinin arkasından konuşmak ve dedikodu yapmak illegaldir - ABD - Indiana
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Berberlerin çocukların kulağını kesmesi yasaktır - ABD - Indiana
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Texas'ta kuşların otobanlarda yol önceliği vardır.