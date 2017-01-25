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DÜNYA

Trump'tan flaş karar! Yedi ülkeye vizeleri durduruyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın aralarında Ortadoğu ve Afrika ülkelerinin bulunduğu 7 ülkeye uygulanan vize uygulamasını askıya alacağı öne sürüldü

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:19:20 Güncelleme: 15:54:40 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün imzalayacağı kararlarla yedi ülkeye verilen vizeleri askıya alacağı iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'e yönelik vize uygulamalarını askıya alacak ve bu ülke vatandaşlarına vize verilmesi işlemi geçici olarak durdurulacak.

Vize uygulamalarının askıya alınmasının yanı sıra, zulme uğrayan azılınlıktaki dini gruplar dışında, mültecilerin ABD'ye girişi de birkaç aylığına durdurulacak. Mültecilere yönelik kararın, daha sıkı bir güvenlik inceleme protokolü getirilene kadar devam edeceği belirtiliyor.

Öte yandan Trump'ın seçim vaatleri arasında bulunan Meksika sınırına duvar örme konusunun da gün içerisinde gündeme gelebileceği ve Trump'ın bu konuda adımlar atmasının beklendiği bildirildi.

ABD Başkanı, Salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın ulusal güvenlik için büyük gün. Birçok başka şeyle birlikte, duvarı inşaa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Obama döneminde, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi'nin başında bulunan Stephen Legomsky konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yasal açıdan bakarsak, bu kararı almak kesinlikle onun yasal haklarından biri. Ancak politik bir açıdan bakarsak, bu berbat bir karar olabilir. Çünkü şu anda gerçekten çok acil bir şekilde insani yardıma ihtiyacı olan mülteciler var." ifadelerini kullandı.

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300
YORUMLAR 12
  • Misafir 33 dakika önce
    biz onlara vatandaslık vercez
  • Misafir 10 saat önce
    Bravo reis
  • Misafir 11 saat önce
    Ulan trump, serefsizsin ama lafinda duruyorsun oglum
  • Misafir 12 saat önce
    Örnek alsın bizimkiler :)
  • Misafir 13 saat önce
    Örnek olsun
  • Misafir 13 saat önce
    biİm ülkeye herkes gelebilir, vizeyi bırak vizesiz olarak,
  • Misafir 13 saat önce
    Trump örnek alsak biraz ülke pazar yeri gibi her renkten insan var!!!!!
  • Misafir 13 saat önce
    Bizdede elini kolunu sallayan girip cikabiliyor.
  • Misafir 13 saat önce
    evet
  • Misafir 14 saat önce
    Çok doğru karar , kalsınlar ve ülkeleri için savaşsınlar
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