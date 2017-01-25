ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün imzalayacağı kararlarla yedi ülkeye verilen vizeleri askıya alacağı iddia edildi.

Reuters'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen'e yönelik vize uygulamalarını askıya alacak ve bu ülke vatandaşlarına vize verilmesi işlemi geçici olarak durdurulacak.

Vize uygulamalarının askıya alınmasının yanı sıra, zulme uğrayan azılınlıktaki dini gruplar dışında, mültecilerin ABD'ye girişi de birkaç aylığına durdurulacak. Mültecilere yönelik kararın, daha sıkı bir güvenlik inceleme protokolü getirilene kadar devam edeceği belirtiliyor.

Öte yandan Trump'ın seçim vaatleri arasında bulunan Meksika sınırına duvar örme konusunun da gün içerisinde gündeme gelebileceği ve Trump'ın bu konuda adımlar atmasının beklendiği bildirildi.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 25, 2017

ABD Başkanı, Salı günü Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın ulusal güvenlik için büyük gün. Birçok başka şeyle birlikte, duvarı inşaa edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Obama döneminde, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Servisi'nin başında bulunan Stephen Legomsky konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yasal açıdan bakarsak, bu kararı almak kesinlikle onun yasal haklarından biri. Ancak politik bir açıdan bakarsak, bu berbat bir karar olabilir. Çünkü şu anda gerçekten çok acil bir şekilde insani yardıma ihtiyacı olan mülteciler var." ifadelerini kullandı.