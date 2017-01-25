First Lady'nin bir anda yüzü düştü! Trump o sırada ne söyledi?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşen yemin töreni sırasında, eşi Melania ile gerçekleştirdiği diyalog sırasında çekilen görüntü sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Görüntülerde, Trump yemin töreni sırasında arkasında duran eşi Melania'ya dönerek bir şey söylüyor. Eşi kendisine döndüğünde gülümseyen Melania'nın yüz ifadesi, Trump önüne döndüğü anda tamamen değişiyor ve asık bir ifade alıyor.

Metro'nun haberine göre dün sosyal medyanın dikkatini çeken görüntülerde Trump'ın Melania'ya ne söylediği merak konusu oldu.

Habere göre görüntüler internete yüklendiğinden beri 'Aman tanrım, ona ne söyledi? KOŞ MELANIA!' başlığıyla 210 binden fazla paylaşım aldı.

Öte yandan Trump'ın, Barack ve Michelle Obama tarafından karşılanmak üzere aracından indikten sonra eşi Melania'ya yardım etmediğine dair görüntü de konuşuldu.

Trump'ın Melania ile kol kola yürümek yerine merdivenlerden tek başına çıktığına dikkat çekilirken, Beyaz Saray'a girerken Obamalar'ın yeni First Lady'e yardımcı olduğu dile getirildi.