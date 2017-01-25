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DÜNYA

First Lady'nin bir anda yüzü düştü! Trump o sırada ne söyledi?

ABD Başkanı Trump'ın yemin töreni sırasında eşi Melania ile arasında geçen diyalogun ardından First Lady'nin bir anda değişen yüz ifadesi sosyal medyada çok konuşuldu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 13:16:27 Güncelleme: 13:41:35 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta gerçekleşen yemin töreni sırasında, eşi Melania ile gerçekleştirdiği diyalog sırasında çekilen görüntü sosyal medyada büyük yankı yarattı.

Görüntülerde, Trump yemin töreni sırasında arkasında duran eşi Melania'ya dönerek bir şey söylüyor. Eşi kendisine döndüğünde gülümseyen Melania'nın yüz ifadesi, Trump önüne döndüğü anda tamamen değişiyor ve asık bir ifade alıyor.

Metro'nun haberine göre dün sosyal medyanın dikkatini çeken görüntülerde Trump'ın Melania'ya ne söylediği merak konusu oldu.

Habere göre görüntüler internete yüklendiğinden beri 'Aman tanrım, ona ne söyledi? KOŞ MELANIA!' başlığıyla 210 binden fazla paylaşım aldı.

Öte yandan Trump'ın, Barack ve Michelle Obama tarafından karşılanmak üzere aracından indikten sonra eşi Melania'ya yardım etmediğine dair görüntü de konuşuldu.

Trump'ın Melania ile kol kola yürümek yerine merdivenlerden tek başına çıktığına dikkat çekilirken, Beyaz Saray'a girerken Obamalar'ın yeni First Lady'e yardımcı olduğu dile getirildi.

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YORUMLAR 11
  • Misafir 2 saat önce
    Adamın parası var kadınlarda ona koşuyor olay bu...
  • Misafir 3 saat önce
    Herkese seşam verip durma dedi resmi ol dedi gülme dedi viddi ol dedi
  • Misafir 9 saat önce
    eşinin arkasındaki bayana dikkat edin ,cevap orada..
  • Misafir 9 saat önce
    evet
  • Misafir 10 saat önce
    sana tek tas yok dedi haha
  • Misafir 11 saat önce
    bu adama notumu verdim.odunun teki.
  • Misafir 11 saat önce
    ABD' de de artık kirli siyaset başlamıştır.
  • Misafir 12 saat önce
    ona DONALD TRUMP DEMİŞLER ONUN SAĞI SOLU BELLİ OLMAZ..
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