İran devlet televizyonu sunucusu canlı yayında bayıldı

Devlete ait TV3’te eğlence ağırlıklı Şimdi Güneş (Hala Hurşid) adlı programın sunucusu Rıza Raşitpur konuşma yaparken bayıldı. Rahatsızlandığı vücut hareketlerinden belli olan sunucu, yanındaki sandalyenin üzerine elini koyup yayına devam etmeye çalışsa da ayakta durmakta zorlanıp yere düştü. Yere düşen sunucunun yardımına hemen stüdyodaki davetli ve meslektaşları koştu.

Tansiyon düşmesi sonucu bayılan sunucunun kaldırıldığı hastanedeki sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.