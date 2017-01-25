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Erdoğan'dan referandum açıklaması: Fazla uzatmadan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madagaskar'da düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 14:15:04 Güncelleme: 16:22:33 HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar'da düzenlenen basın toplantısında konuştu. 

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum ve sonra zannediyorum ki meclis başkanlığı cumhurbaşkanlığına parlamentodaki görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacak, fazla uzatmadan, çünkü milletimin şu anda beklentisi budur, hemen kararımızı vereceğiz.

Tabii muhalefet Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici 'niye oraya gidiyorsun' deme hakkımız yok. Bunlara alışığız. Anayasa Mahkemesi'ne çok sık gitme anlayışı var ülkemizde. Anayasa Mahkemesi de temenni ederim ki kararını hemen verir."

ASTANA'DA SURİYE ZİRVESİ

"Rusya, İran ve Türkiye'nin heyetleri dışişleri bakanlarının önce Moskova'da, 20 Aralık 2016'da yaptıkları ortak açıklamaya ve 2336 sayılı BMGK kararına uygun olarak Suriye hükümetiyle silahlı muhalif gruplar arasında 23-24 Ocak 2017 tarihlerinde Astana'da başlamasını desteklediklerini, BM Suriye Özel Temsilcisi'nin görüşmelere katılımını ve kolay kılma konusunda atacakları adımları konuştular ve bu adımlar atıldı. Askeri bir çözüm olmayacağına ve ihtilafın sadece 2254 BMGK kararının tamamınını uygulanması temelindeki bir siyasi süreçle çözebileceğine dair fikirlerini belirttiler."

"Şu gerçeği ortaya koymamız lazım; Rusya'yla ilişkilerimiz yeni değil. Gerek savunma gerek ekonomi gerek ticari gerek stratejik olarak doğalgaz ithalinde ciddi bir işbirliğimiz var. Ticaret hacmimiz bir ara 38 milyar dolara kadar çıktı. Bu çok ciddi bir rakam. Şu anda düşmüş vaziyette. Tekrar yükseleceğine inanıyorum. Turizmde ilişkilerimiz çok iyi.

Suriye'deki ilişkileri, gerek koalisyon gerek Rusya'yla bu işi nasıl çözeriz konusunda bu adımı attık. ABD'ye de Astana'yla ilgili çağrımızı yaptık, büyükelçisini gönderdi. Kürt vatandaşlar konusuna gelince. Türkiye'de Kürt vatandaşlarımız var. Suriye'de Kürtler var. Suriye rejimi orada yaşayan Kürt kardeşlerimize yıllardır pasaport dahi vermemiştir, sürekli dışlamıştır. Kendisiyle görüşmelerimizin iyi olduğu dönemde Esed'e 'niye pasaportlarını vermiyorsun, bunlar senin ülkenin vatandaşları' demişimdir.

Kuzey Suriye'den tehdit almadığımız sürece oraya bakışımız farklıdır. Tehdit aldığımız sürece farklıdır. Şu anda Kuzey Suriye'de PYD, YPG var ve tehdit oluşturuyorlar. Görevde olduğu sırada Obama'ya terörden arındırılmış bölge, güvenli bölge ilan edelim dedim. Eğit-donat burada atmamız gereken adımdır. Güvenli bölge olacağı için uçuşa yasak bölge ilan etmemiz lazım. Bir milli orduyla güvenliğini sağlamamız lazım. Bu sağlanamadı.

Ülkemize olan saldırılara karşı Cerablus'tan operasyonlar başlattık. Şu anda El-Bab çevresindeyiz. ABD'de yeni yönetim ne gibi adım atar bilemiyorum ama temenni ederim ki El-Bab, Münbiç ve Rakka'da yeni bir adım atılır ve malum DEAŞ, PYD, YPG'ye karşı kararlı bir duruşla Suriye'de oralara huzuru getirmiş oluruz."

4 ANLAŞMA İMZALANDI

Erdoğan'ın resmi ziyaret için bulunduğu Madagaskar ile Türkiye arasında farklı alanlarda 4 anlaşma imzalandı.

Doğu Afrika turunun son durağı olan Madagaskar'daki temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina'nın görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda anlaşma imza töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rajaonarimampianina huzurunda diplomasi, ekonomi ve yardım alanlarındaki anlaşmalara imza atıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı ile Madagaskar Dışişleri Bakanlığı arasında "İşbirliği ve İstişareler Yapılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile "Diplomasi Eğitimi, Bilgi ve Belge Değişimine İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptı"na Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu imza attı.

İki ülke arasında "Nakdi Yardım Uygulama Protokolü"nü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi imzaladı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ile Malgaş Radyo ve Televizyon Kurumu arasındaki işbirliği protokolüne TRT Genel Müdürü Şenol Göka imza koydu.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 6 saat önce
    Anayasa mahkemesine sürekli gidilmesinin sebebi 7/24 anayasaya aykırıyı şeyler yapmanız olabilir mi ?
  • Misafir 8 saat önce
    koca reis Allah sana sağlıklı ömür versin inşallah.
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