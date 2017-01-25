ABD seçimlerine 'hile' soruşturması!

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle ilgili büyük bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Trump, soruşturmanın iki eyalette illegal bir şekilde oy kullananları hedefleyeceğini söyledi.
ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda, Clinton destekçilerinin oy kullanma hakkı olmayan kişilere oy kullandırarak seçimlere hile karıştırdığını iddia etmişti.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 5
-
Misafir 7 saat öncehiğle olmayan bir yer gösterin bu dünyada00
-
Misafir 7 saat önceadam kendisi bile kazanacağını düşünmüyordu00
-
Misafir 7 saat öncenormalde ben kazanmamalıydımmı demek istiyor00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER