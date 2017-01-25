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trump seçim hile
DÜNYA

ABD seçimlerine 'hile' soruşturması!

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla ilgili olarak soruşturma başlatılacağını duyurdu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 15:19:17 Güncelleme: 15:33:50 HABERTURK.COM

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle ilgili büyük bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Trump, soruşturmanın iki eyalette illegal bir şekilde oy kullananları hedefleyeceğini söyledi.

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda, Clinton destekçilerinin oy kullanma hakkı olmayan kişilere oy kullandırarak seçimlere hile karıştırdığını iddia etmişti.

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YORUMLAR 5
  • Misafir 7 saat önce
    hiğle olmayan bir yer gösterin bu dünyada
  • Misafir 7 saat önce
    adam kendisi bile kazanacağını düşünmüyordu
  • Misafir 7 saat önce
    normalde ben kazanmamalıydımmı demek istiyor
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