ABD seçimlerine 'hile' soruşturması!

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleriyle ilgili büyük bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

Trump, soruşturmanın iki eyalette illegal bir şekilde oy kullananları hedefleyeceğini söyledi.

ABD Başkanı daha önce yaptığı açıklamalarda, Clinton destekçilerinin oy kullanma hakkı olmayan kişilere oy kullandırarak seçimlere hile karıştırdığını iddia etmişti.