Taliban'dan Trump'a mektup: Vakit geldi

Taliban, ABD Başkanı Donald Trump'a yazdığı 4 sayfalık mektupta ABD'nin Afganistan'ı terk etme vaktinin geldiğini söyledi.

AP'nin haberine göre gazetecilere e-posta aracılığıyla gönderilen mektubun Taliban'ın sözcüsü Zabihullah Mujahid tarafından kaleme alındığı belirtildi.

Mujahid, Afganistan topraklarında yabancı askeri birlikler var olduğu sürece barışın mümkün olmadığı konusunda Trump'ı uyardı.

Mektubun, İngilizce ve Afganistan'ın resmi dilleri olan Darice ve Peştuca kaleme alındığı bildirildi.