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Brüksel'de yabancı savaşçı operasyonu! 8 eve baskın

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yabancı savaşçılarla ilgili soruşturma kapsamında 8 ayrı eve düzenlenen baskında 7 kişi gözaltına alındı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 16:26:37 Güncelleme: 19:33:59 AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yabancı savaşçılarla ilgili soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Belçika Federal Savcılığından yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinde Brüksel'in Molenbeek, Schaerbeek, Anderlecht ve Laeken bölgelerinde 8 ayrı eve baskın düzenledi. Baskınlarda silah ya da patlayıcı bulunamazken, 7 kişi gözaltına alındı.

Savcılık, soruşturmanın Brüksel veya Paris saldırılarıyla değil, Suriye'den dönen yabancı savaşçılarla ilgisinin bulunduğunu açıkladı.

Brüksel havalimanı ile bir metro istasyonunu 22 Mart 2016'da hedef alan ve 32 kişinin öldüğü saldırıların ardından ülkede terör alarmı seviyesi, en yüksek ikinci düzey olan 3'te tutuluyor. Polislerin yanı sıra askerler sokaklarda ve önemli binaların önlerinde güvenlik önlemi alıyor.

Belçika, DEAŞ'a katılımın en fazla olduğu Avrupa ülkelerden biri. İçişleri Bakanı Jan Jambon'un 26 Nisan 2016'da Avrupa Parlamentosunda (AP) yaptığı konuşmaya göre, Irak ve Suriye'ye savaşmaya giden, orada ölen ya da gitme planları yapan 611 Belçika vatandaşı bulunuyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin öldüğü terör saldırılarının faillerinin Brüksel'de yaşadığı belirlenmişti. Olay sonrası Brüksel'e dönen saldırının planlayıcısı Salah Abdeslam aylar sonra yakalanmıştı. DEAŞ'ın üstlendiği Brüksel saldırıları sonrası, çok sayıda terör operasyonu gerçekleştirilmişti.

 

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