Theresa May: "Erdoğan ve Yıldırım'la önemli şeyler konuşacağız"

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB’den ayrılma (Brexit) süreciyle ilgili hükümet planını resmi bir rapora dönüştürerek parlamentoya sunacaklarını açıkladı.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında haftalık “Başbakana Sorular” oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan May, Anayasa Mahkemesinin dün açıkladığı Brexit kararının ardından hükümetinin atacağı adımlara ilişkin bilgi verdi.

Anayasa Mahkemesinin, Brexit sürecini resmen başlatacak Lizbon Anlaşması’nın 50. maddesinin işletilmesinin parlamentonun onayıyla olması gerektiği yönündeki kararını takiben hükümet, bu yetkinin bakanlar kuruluna devredilmesini öngören bir yasa tasarısını önümüzdeki günlerde parlamentoya sunacağını ilan etmişti.

Başabakan May, bugün yaptığı açıklamada yasa tasarısının oylanması öncesinde hükümetin Brexit stratejisini de resmi bir rapor halinde parlamentoda tartışmaya açacağını bildirdi.

İngiliz siyaset jargonunda “beyaz belge” diye adlandırılan bu tür raporlar, oylamaya sunulacak yasa tasarılarının tartışılmasına zemin teşkil edecek ölçüde ayrıntı içeriyor.

May, parlamentoya sunulacak “beyaz belge”yi “İngiltere için açık ve cüretkar bir gelecek planı” diye nitelendirdi.

Hükümetin Brexit sürecinin resmen başlatılmasıyla ilgili yetki devrini öngören yasa tasarısını yarın parlamentoya sunması bekleniyor. “Beyaz belge”nin de parlamentoya sunulmasının ardından, 50. madde yasa tasarısının gelecek hafta oylanabileceği belirtiliyor.

Muhalefetin hükümetin Brexit stratejisine yönelik eleştirilerine de yanıt veren May, "Muhalefet sürekli olarak süreçle amaca götürecek araçlarla ilgili sorular soruyor. Oysa ben de, hükümetim de sonuca, gerçekten küresel bir İngiltere’ye odaklanıyoruz." diye konuştu.

YARGI SÜRECİ

İngiltere Başbakanı Theresa May, AB ile ayrılık müzakerelerini başlatacak Lizbon Anlaşmasının 50. maddesinin devreye alınmasının kendi inisiyatifiyle olacağını ileri sürerken, Gina Miller adlı İngiliz iş kadını ile Dier Dos Santos adlı bir berber, 50. maddenin devreye alınabilmesi için bir parlamento kararı gerektiği iddiasıyla hükümeti dava etmişti.

İngilterede Yüksek Mahkeme, 3 Kasımda Miller ve Santosun tezleri lehinde karar vererek, ABden ayrılma süreci başlatılmadan konunun milletvekillerinin oyuna sunulması gerektiğine hükmetmişti. Hükümet ise kararı Anayasa Mahkemesine taşımıştı. Anayasa Mahkemesi de dün Brexit sürecini resmen başlatacak 50. maddeyi işletme yetkisinin parlamentoda olduğuna hükmetmişti.

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlandadan oluşan Birleşik Krallıkta geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52si Brexitten yana oy kullanmıştı

TÜRKİYE ZİYARETİ VE KIBRIS

Başabakan May parlamentodaki oturumda bir soru üzerine hafta sonu Türkiye’ye gerçekleştireceği resmi ziyaretle ilgili değerlendirmelerde de bulundu.

Türkiyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile cumartesi bir arya gelmesi öngörülen May, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşeceğimiz önemli meseleler bulunuyor." dedi.

May, Türkiye ziyaretinde Kıbrıs’ta devam eden müzakerelerin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili bir soru üzerine de, "Kıbrıs müzakerelerinin devam edeceği ve bir çözüme ulaşılacağı konusunda ümitliyim. Çözüme, daha önce olduğundan daha yakınız." diye konuştu.

Kıbrıs konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras ile daha önce görüştüğünü, hafta sonunda da Kıbrıs Rum kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile konuştuğunu aktaran May, "Müzakerelerin başarıya ulaşması ve Kıbrıs’ın birleşmesi için garantör ülke olarak biz kendi rolümüzü oynamaya hazırız." ifadesini kullandı.