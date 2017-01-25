Suudi Arabistan F15-SA uçaklarını filosuna ekledi

Suudi Arabistan'ın ABD'den satın aldığı F15-SA savaş uçaklarının teslim alınan ilk partisi, başkent Riyad'da düzenlenen törenle hava kuvvetleri envanterine katıldı.

ABD ile 2012'de yapılan anlaşmayla satın alınan 84 adet F15-SA savaş uçaklarından teslim alınan ilk partinin Hava Kuvvetleri Filosu'na katılımı, Kral Faysal Hava Harp Okulu'nun 50'inci kuruluş yıl dönümü ve okulun öğrencilerinin 91. mezuniyeti münasebetiyle Kral Selman Hava Üssü'nde tören düzenlendi.

Törene Kral Selman bin Abdulaziz'in yanı sıra Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, Suudi Arabistan Savunma Bakanı ve Birinci Veliaht Prens Muhammed bin Selman da katıldı.

Kral Selman'ın hava üssüne gelişi ile başlayan tören, mezun olan öğrencilerin geçidi ve yemin etmelerinin ardından F15-SA savaş uçağına ilişkin kısa film gösterimiyle devam etti. Daha sonra törenin yapıldığı alandaki hangarların içinde bulunan iki F15-SA savaş uçağı sergilenmeye başlandı.

Hava Kuvvetleri'ndeki Tornado, F15-S ve AWACS havadan erken uyarı ve kontrol uçağı ile diğer uçakların kısa bir gösteri yaptığı törende, Suudi Arabistan'ın deneyimli pilotlarından oluşan hava akrobasi ekibi de özel gösteri yaptı.

Mezun olan öğrencilerden dereceye girenlere Kral Selman tarafından ödüllerinin dağıtılmasının ardından aile fotoğrafı çekilmesi ile tören sona erdi.

Suudi Arabistan'ın Haziran 2012'de ABD ile gerçekleştirdiği ve 70 adet F15 uçağın modernizasyonu ile 84 adet yeni F15-SA uçağının satın alınmasını öngören anlaşma gereği teslim alınan ve filoya eklenen uçaklar, muadillerinin içinde en modern özelliklere sahip olması nedeniyle ön plana çıkıyor. Gelişmiş radar ve elektronik sistemlerle donatılan F15-SA uçaklarının, Suudi Arabistan'ın talep ettiği diğer özelliklerle de donatıldığı ve 2025 yılına kadar hava kuvvetlerinde aktif şekilde kullanılmasının planlandığı belirtiliyor.

Saatte 2 bin 655 kilometre mesafe katedebilen uçak, iki pilot tarafından kullanılıyor ve 18 bin 200 metre irtifaya kadar çıkabiliyor.