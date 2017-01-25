25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Çin
DÜNYA

Çin'den nükleer füze iddialarına yanıt

Çin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeydoğu sınırına kıtalararası nükleer balistik füze konuşlandırıldığı yönündeki haberleri yanıtladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 19:48:21 Güncelleme: 19:52:36 AA

Çin, ülkenin kuzeydoğusunda 14 bin kilometre menzile ulaşan nükleer balistik füze mevzilendirdiğine ilişkin iddiaları yalanladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, "Çin Savunma Bakanlığının sözde askeri konuşlandırma yaptığı haberleri spekülasyondan ibaret” ifadesini kullandı.

Hong Kong ve Tayvan basını, Çin'in Rusya sınırına yakın Heylongciang eyaletinde menzili 14 bin kilometreye ulaşan Dongfeng-41 (Doğu Rüzgarı-41) adlı kıtalararası balistik füze mevzilendirdiğini öne sürmüştü.

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi de söz konusu iddiaları köşe yazısına taşımış ve Çin makamlarından füze konusuna ilişkin herhangi bir doğrulama gelmediğini belirtmişti.

Dongfeng-41 füzesinin dünyadaki en gelişmiş kıtalararası balistik füze olduğu ifade ediliyor. Çin, geçen yıl nisan ayında Dongfeng-41 kıtalararası balistik füzelerin ilk başarılı denemesini Güney Çin Denizi’nde gerçekleştirmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Çin'de havai fişek deposunda patlama: 6 ölü
DÜNYA

Havai fişek deposunda patlama: 6 ölü
Çin, Rusya sınırına füze yerleştirdi
DÜNYA

Çin, Rusya sınırına füze yerleştirdi
Çin'de ikinci kez evlenenlere düğün yasak
DÜNYA

İkinci kez evlenenlere düğün yasak
ABD-Çin gerilimi yükseliyor
DÜNYA

Trump'tan 'dolar' açıklaması!
James Mattis: Ortadoğu'da İsrail'den başka demokrasi yok
DÜNYA

Trump'ın adayı Rusya ve Çin'i suçladı
Çin'de uçak kazası: 2 ölü
DÜNYA

Çin'de uçak düştü: 2 ölü
Erdoğan'dan referandum açıklaması: Fazla uzatmadan...
DÜNYA

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI: FAZLA UZATMADAN...
Trump'tan flaş karar! Yedi ülkeye vizeleri durduruyor!
DÜNYA

TRUMP, YEDİ ÜLKEYE VİZELERİ DURDURUYOR!
Brüksel'de yabancı savaşçı operasyonu! 8 eve baskın
DÜNYA

BRÜKSEL'DE YABANCI SAVAŞÇI OPERASYONU! 8 EVE BASKIN
ABD seçimlerine 'hile' soruşturması!
DÜNYA

ABD SEÇİMLERİNE 'HİLE' SORUŞTURMASI!
Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını bugün açıklayacak
DÜNYA

YUNANİSTAN'DAKİ DARBECİLERLE İLGİLİ KARAR VAKTİ
Somali'de Eş Şebab bir otele baskın düzenledi!
DÜNYA

SOMALİ'DE EŞ ŞEBAB BİR OTELE BASKIN DÜZENLEDİ!