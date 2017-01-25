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İngiltere Rusya Manş Denizi
DÜNYA

İngiltere'den Rus gemilerine yakın takip

İngiliz savaş gemileri ve jetleri, Manş Denizi'nden geçerken İngiltere karasularına yaklaştığı tespit edilen Rus gemilerini yakından takip etti

25 Ocak 2017 Çarşamba, 20:23:07 Güncelleme: 21:33:45 AA

İngiliz savaş gemileri ve jetlerinin, Suriye'den Rusya'ya dönüş yolunda İngiltere karasularına yaklaştığı tespit edilen Rus gemilerine, gemiler bölgeden uzaklaşana kadar eşlik ettiği bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 12.30'da Manş Denizi'nden geçen Rus gemilerinin İngiltere'ye yaklaştığının tespit edilmesinin ardından İngiliz Kraliyet Donanması'na ait savaş gemileri ile Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait jetlerin devreye girdiği kaydedildi.

İngiltere'nin bir ada olduğu ve adayı çevreleyen denizlerdeki güvenliğin de hayati önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada, İngiliz kuvvetlerin söz konusu Rus gemilerine Manş Denizi'ndeki güzergahları boyunca eşlik ettiği ve bunun sadece "donanmanın İngiliz karasularının korunmasına yönelik bağlılığı kapsamında gerçekleştirildiği" aktarıldı.

Suriye'den Rusya'ya doğru ilerleyişleri sırasında eşlik edilen gemiler arasında Amiral Kuznetsov adlı bir uçak gemisi, Pyotr Velikiy isimli nükleer enerjili savaş gemisi ile bir kurtarma römorkörü yer aldı.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 3 saat önce
    Bravo Rusya.
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