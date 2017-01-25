25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
tokat FETÖ
DÜNYA

FETÖ tutuklularına 'konuşmayın' baskısı

Tokat'ta FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve itirafçı olarak ifade veren İ.K, "Cezaevinde kaldığım bazı kişiler 'bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız. Konuşup birbirinizi satmayın' diye söylüyorlardı." itirafında bulundu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 21:54:39 Güncelleme: 21:57:21 AA

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında geçtiğimiz ağustos ayında tutuklanan İ.K, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu.

İtirafçı olarak ifade veren İ.K, örgütün yapılanması ve bu konuda bildiklerini savcılığa anlattı. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunduğunu dile getiren İ.K, "Ben 'FETÖ' adlı terör örgütüne üyeydim. Cezaevinde kaldığım bazı kişiler 'Bu devran dönecek, sizler dışarı çıkacaksınız. Yeniden görevlerinize döneceksiniz. Konuşup birbirinizi satmayın. Biraz sabırlı olun, yakında bitecek' diye söylüyorlardı." dedi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Merkel, Türkiye'ye geliyor
DÜNYA

Merkel, Türkiye'ye geliyor
Çavuşoğlu'ndan Trump'a 'FETÖ' çağrısı
DÜNYA

Çavuşoğlu'ndan Trump'a 'FETÖ' çağrısı
Güney Afrika'ya kaçan FETÖ'cülere sıkı takip
DÜNYA

Güney Afrika'ya kaçan FETÖ'cülere sıkı takip
Işık: Umarız Trump, Türkiye'nin sesine kulak verir
DÜNYA

Işık: Umarız Trump, Türkiye'nin sesine kulak verir
İki firari darbeciyle ilgili karar 23 Ocak'ta
DÜNYA

İki firari darbeciyle ilgili karar 23 Ocak'ta
Başbakan Binali Yıldırım'dan açıklamalar
DÜNYA

Başbakan'dan AB'ye: Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?
Somali'de Eş Şebab bir otele baskın düzenledi!
DÜNYA

SOMALİ'DE EŞ ŞEBAB BİR OTELE BASKIN DÜZENLEDİ!

First Lady'nin bir anda yüzü düştü! Trump o sırada ne söyledi?
DÜNYA

FİRST LADY'NİN BİR ANDA YÜZÜ DÜŞTÜ! TRUMP O SIRADA NE SÖYLEDİ?
Brüksel'de yabancı savaşçı operasyonu! 8 eve baskın
DÜNYA

BRÜKSEL'DE YABANCI SAVAŞÇI OPERASYONU! 8 EVE BASKIN
Trump'tan flaş karar! Yedi ülkeye vizeleri durduruyor!
DÜNYA

TRUMP, YEDİ ÜLKEYE VİZELERİ DURDURUYOR!
Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını bugün açıklayacak
DÜNYA

YUNANİSTAN'DAKİ DARBECİLERLE İLGİLİ KARAR VAKTİ
Erdoğan'dan referandum açıklaması: Fazla uzatmadan...
DÜNYA

ERDOĞAN'DAN REFERANDUM AÇIKLAMASI: FAZLA UZATMADAN...