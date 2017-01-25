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DÜNYA

Donald Trump Meksika'ya duvar örme kararını imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören başkanlık kararını imzaladı

25 Ocak 2017 Çarşamba, 22:00:25 Güncelleme: 23:46:33 AA

ABD Başkanı Donald Trump, "yasa dışı göçmenleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzaladığını açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyarette konuşan Trump, aylardır Amerikan kamuoyunda tartışılan "Meksika sınırına duvar örülmesi" ile ilgili başkanlık kararnamesine imza attığını bildirdi.

ABD-Meksika sınırına örülecek duvarla yasa dışı göçmenlerin, insan kaçakçılığının ve uyuşturucu ticaretinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini kaydeden Trump, "Amerika, bugünden itibaren sınırlarının kontrolünü geri alıyor." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 bin 200 kilometre uzunluğunda olması öngörülen duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirdi.

Birkaç ay içinde yapımına başlanması planlanan duvarın ne kadar süre içinde tamamlanacağına ilişkin açıklama yapılmadı.

"MEKSİKA, BU PARAYI ÖYLE YA DA BÖYLE ÖDEYECEK"

Konuyla ilgili açıklamasında Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da "Meksika, bu parayı öyle ya da böyle ödeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Aynı saatlerde Beyaz Saray'dan yapılan iki farklı yazılı açıklamayla Trump'ın "Meksika sınırında duvar" ve "yasa dışı göçmenleri koruyan şehirlerle" ilgili kararnamelere imza attığı belirtildi.

İkinci kararnameyle Trump, yasa dışı şekilde ülkede bulunan göçmenlerin ABD'den gönderilmesi önerisini reddeden genellikle Demokrat valilerin yönettiği eyaletlerin federal bütçelerini sınırlamayı öngörüyor.

Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise Trump'ın iki ülke sınırında inşa etmeyi planladığı duvar için ödeme yapmayacaklarını daha önce birçok kez ifade etmişti.

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YORUMLAR 8
  • Misafir 1 saat önce
    Valla bu adam Amerikayı batıracak demedi demeyin
  • Misafir 2 saat önce
    Dünya tramp denen bir deliye emanet ☺
  • Misafir 3 saat önce
    Donald ve ronald ikisi aynı
  • Misafir 3 saat önce
    Akıllı adam
  • Misafir 3 saat önce
    turkiyede suriye sinirina ormesi lazim
  • Misafir 3 saat önce
    Bu herif çok sert adam.Bir kaç sene sonra savaş çıkarır :)
  • Misafir 3 saat önce
    iyi halt etmis
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