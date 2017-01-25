25 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Le Pen Fransa
DÜNYA

Fransa'da Le Pen'den 'ulusal para' önerisi

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Cephe'nin lideri Le Pen, ulusal para birimine geçilmesini önerdi

25 Ocak 2017 Çarşamba, 22:17:36 Güncelleme: 22:19:12 AA

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen, günlük hayatta ulusal para birimine geçilmesini önerdi.

Euro-1 radyo kanalına konuşan Le Pen, "Fransızlar günlük yaşamda kendi ulusal paralarını kullanmalı. Fransızların cüzdanında kendi ulusal paraları olmalı." dedi.

Le Pen, bununla devletlerarası ve büyük şirketler arasındaki ilişkilerde ortak para biriminin kullanılabileceğini ifade etti.
Aşırı sağcı lider, "Geçmişte olduğu gibi şirketler arasında Ecu gibi ortak bir para birimi kullanılabilir. Bu para birimi doğrudan Fransızları ilgilendirmek zorunda değil. Bunu devletler ve büyük şirketler kullanabilir." ifadesini kullandı.

Avro ortak birimine geçilmesinin başarısızlıkla sonuçlandığını iddia eden Le Pen, "Aralarında 4 kez Nobel ekonomi ödülü almış, 140’a yakın ekonomist avro para biriminin ekonomik rekabet için engel teşkil ettiği ve bunun sonucunda da işsizliğin arttığı görüşünde." dedi.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimleri nisan ve mayıs ayında iki turlu düzenlenecek.

Son anketler Le Pen’in ikinci tura rahat bir şekilde kalacağını ortaya koyuyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Fransa'da François Fillon'un eşi için skandal iddia
DÜNYA

8 yılda hiç çalışmadan 500 bin euro!
Paris'te toplu taşımada 'şoförsüz otobüs' dönemi
DÜNYA

Toplu taşımada 'şoförsüz otobüs' dönemi
Fransa'da Sosyalistler cumhurbaşkanı adayını seçiyor
DÜNYA

Fransa'da Hamon önde gidiyor
Fransa'da maaş ortalamaları açıklandı
DÜNYA

Fransa'da maaş ortalamaları açıklandı
Manuel Valls'e tokat atan gence 3 ay tecilli hapis
DÜNYA

Valls'e tokat adan gencin cezası belli oldu
Fransa, Almanya ve Rusya'dan kritik görüşme
DÜNYA

Fransa, Almanya ve Rusya'dan kritik görüşme
Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını bugün açıklayacak
DÜNYA

YUNANİSTAN'DAKİ DARBECİLERLE İLGİLİ KARAR VAKTİ
Brüksel'de yabancı savaşçı operasyonu! 8 eve baskın
DÜNYA

BRÜKSEL'DE YABANCI SAVAŞÇI OPERASYONU! 8 EVE BASKIN
Trump'tan flaş karar! Yedi ülkeye vizeleri durduruyor!
DÜNYA

TRUMP, YEDİ ÜLKEYE VİZELERİ DURDURUYOR!
Somali'de Eş Şebab bir otele baskın düzenledi!
DÜNYA

SOMALİ'DE EŞ ŞEBAB BİR OTELE BASKIN DÜZENLEDİ!

ABD seçimlerine 'hile' soruşturması!
DÜNYA

ABD SEÇİMLERİNE 'HİLE' SORUŞTURMASI!
First Lady'nin bir anda yüzü düştü! Trump o sırada ne söyledi?
DÜNYA

FİRST LADY'NİN BİR ANDA YÜZÜ DÜŞTÜ! TRUMP O SIRADA NE SÖYLEDİ?