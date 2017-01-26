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Donald Trump Suriye'de güvenli bölge için emir verdi iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye için "güvenli bölge" planı istediği iddia edildi. Konu hakkında Beyaz Saray'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı...

25 Ocak 2017 Çarşamba, 23:44:00 Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 01:11:44 AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, imzalayacağı bir kararname ile "Suriye'de halkın korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" talimatı verdiği iddia edildi.

Amerikan medyasında yer alan ve açık kaynaklarda görülebilen imzasız bir başkanlık kararname taslağında, "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturulması" maddesi yer aldı.

"Yabancıların Terörist Saldırılarından Ülkeyi Korumak" başlıklı taslağın altıncı maddesinde "Suriye halkının korunması için güvenli bölgeler oluşturulması" öneriliyor.

Taslak metinde ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının, Suriye'de ve komşu ülkelerde güvenli bölgeler oluşturulması için 3 ay içinde taslak bir plan hazırlaması öngörülüyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan bir Pentagon yetkilisi ise konuya temkinli yaklaşarak "söz konusu taslağı teyit edemeyeceklerini" ve "henüz kendilerine iletilmiş bir kararın olmadığını" söyledi.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 56 dakika önce
    Adamı sevmiyoruz ama obama nı beş yılda yapamadını iki günde yaptı
  • Misafir 1 saat önce
    Suriye'de canlı sivil mi kaldı. güvenli bölge kimin için acaba ?
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