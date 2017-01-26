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Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını bugün açıklayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesiyle ilgili karar bugün açıklanacak

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:45:16 Güncelleme: 01:09:58 İHA

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci ile ilgili kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Yunan Yüksek Mahkemesi tarafından 23 ocakta açıklanacağı duyurulan ancak üç üye hakimden biri olan bayan hakimin kaza geçirmesi üzerine ertelenen davada nihai kararın bugün açıklanacağı öğrenildi.

Açıklamanın TSİ 16.00'da yapılacağı kaydediliyor. Türkiye, Yunanistan'dan darbecilerin iadesini talep ediyor.

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