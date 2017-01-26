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Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili şok karar!

Fetullahçı Terör Örgütü'nünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade talebi reddedildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 00:45:16 Güncelleme: 16:22:25 HABERTURK.COM

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci ile ilgili karar açıklandı.

Yunan Yüksek Mahkemesi, darbe girişiminin ardından sığınma talebinde bulunan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemesine hükmetti. 

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YORUMLAR 17
  • Misafir 4 dakika önce
    ne bekliyordunuz
  • Misafir 4 dakika önce
    düşmanımın dostu düşmanımdır ey yunan
  • Misafir 5 dakika önce
    CHP anayasa mahkemesine gitsin
  • Misafir 5 dakika önce
    allahtan helikopterimizi verdiler bunlarda el koymaya ne meraklıymış
  • Misafir 5 dakika önce
    demeki dünya ve icimizdeki hainler hepsi beraber calisiyor
  • Misafir 6 dakika önce
    dostu düşmanı birkez daha gördük
  • Misafir 6 dakika önce
    Suriyelilere kapıları açalım artık. Yunanistan batsın.
  • Misafir 6 dakika önce
    Biz artık yolumuzu cizmeliyiz bunlarım bulundugu birliğin içinde ne işimiz var
  • Misafir 6 dakika önce
    Hainler listesindeki yeriniz değişmedi yunanlılar...
  • Misafir 6 dakika önce
    bunu tarih yazdı ey yunan, gün gelir hesap döner
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