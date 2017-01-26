Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili şok karar!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası TSK'ya ait helikopterle Yunanistan'a kaçan 8 darbeci ile ilgili karar açıklandı.
Yunan Yüksek Mahkemesi, darbe girişiminin ardından sığınma talebinde bulunan 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemesine hükmetti.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 17
-
Misafir 4 dakika öncene bekliyordunuz30
-
Misafir 4 dakika öncedüşmanımın dostu düşmanımdır ey yunan60
-
Misafir 5 dakika önceCHP anayasa mahkemesine gitsin60
-
Misafir 5 dakika önceallahtan helikopterimizi verdiler bunlarda el koymaya ne meraklıymış30
-
Misafir 5 dakika öncedemeki dünya ve icimizdeki hainler hepsi beraber calisiyor30
-
Misafir 6 dakika öncedostu düşmanı birkez daha gördük60
-
Misafir 6 dakika önceSuriyelilere kapıları açalım artık. Yunanistan batsın.60
-
Misafir 6 dakika önceBiz artık yolumuzu cizmeliyiz bunlarım bulundugu birliğin içinde ne işimiz var60
-
Misafir 6 dakika önceHainler listesindeki yeriniz değişmedi yunanlılar...60
-
Misafir 6 dakika öncebunu tarih yazdı ey yunan, gün gelir hesap döner30
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER