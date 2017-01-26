26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
israil casus
DÜNYA

İsrail için casusluk yapan kişiler gözaltına alındı

Lübnan'da İsrail için casusluk yapmak suçlamasıyla yakalanan kişilerin, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yurt dışındaki İsrail büyükelçilerine bilgi sağladıklarını itiraf ettiği belirtildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 10:25:58 Güncelleme: 11:03:52 AA

Lübnan'da İsrail için casusluk yapmak suçlamasıyla iki Lübnanlı, bir Filistinli ve ev işlerinde çalışan Nepalli iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Lübnan Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, iki Lübnanlı, bir Filistinli ve ev işlerinde çalışan iki Nepalli, yurt dışındaki İsrail büyükelçileriyle iletişime geçerek, bilgi sağlamak suçlamasıyla gözaltına alındı.

Açıklamada, zanlıların sorgu sırasında Türkiye, Ürdün, İngiltere ve Nepal'deki İsrail büyükelçilerine bilgi sağladıklarını itiraf ettikleri belirtildi.

Ev işlerinde çalışan Nepallilerin, çalıştıkları evlerdeki kişilerle ile ilgili bilgileri Nepal'deki İsrail büyükelçilerine ilettikleri ifade edilen açıklamada, zanlıların mahkemeye sevkedildiği bilgisine yer verildi.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Netanyahu'dan Filistin ile barış için iki şart
DÜNYA

Netanyahu'dan barış için iki şart
İngiltere'den Rus gemilerine yakın takip
DÜNYA

Manş Denizi'nde iki ülke arasında sıcak temas
Madagaskar Cumhurbaşkanı Rajaonarimampianina: Türkiye'nin bilgi ve becerisi bizlere örnek olacak
DÜNYA

"Türkiye'nin bilgi ve becerisi bizlere örnek olacak"

Beyaz Saray'dan NATO ve Trump açıklaması
DÜNYA

Beyaz Saray'dan NATO ve Trump açıklaması
BM'den İsrail'in yeni konut kararına tepki
DÜNYA

BM'den İsrail'in yeni konut kararına tepki
Filistin'den İsrail'in yeni konut kararına tepki
DÜNYA

Filistin'den İsrail'in yeni konut kararına tepki
Erdoğan'a Madagaskar Devlet Yüksek Nişanı verildi
DÜNYA

ERDOĞAN'A MADAGASKAR DEVLET YÜKSEK NİŞANI VERİLDİ
İtalya'daki çığ felaketinde 29 kişi öldü
DÜNYA

İTALYA'DAKİ ÇIĞ FELAKETİNDE 29 KİŞİ ÖLDÜ
Dehşet dolu anlar! 10 yaşındaki sörfçü köpekbalığıyla burun buruna geldi!
DÜNYA

DEHŞET DOLU ANLAR! 10 YAŞINDAKİ SÖRFÇÜ KÖPEKBALIĞIYLA BURUN BURUNA GELDİ!
Rusya'da termik santralde patlama!
DÜNYA

RUSYA'DA TERMİK SANTRALDE PATLAMA!
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili şok karar!
DÜNYA

YUNANİSTAN'DAN FİRARİ DARBECİLERLE İLGİLİ ŞOK KARAR!
"Direniş artıyor, Kim Jong-un'un günleri sayılı"
DÜNYA

"DİRENİŞ ARTIYOR, KİM JONG-UN'UN GÜNLERİ SAYILI"