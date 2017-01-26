Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Güvenli bölgeler oluşturulması görüşü, Türkiye'nin başından beri savunduğu bir görüştür. Güvenli bölgelerin öneminin en güzel örneği Cerablus harekatı sonrasında güvenliğini sağladığınız bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin onbinlercesinin geri dönmesi, iyi bir örnek teşkil eder" dedi.
Müftüoğlu, konuyu takipte olduklarını dile getirdi.
Öte yandan Trump'ın açıklamasına Rusya'dan da yanıt geldi.
Kremlin, "ABD, güvenli bölge oluşturmanın sonuçlarını da düşünmeli" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Amerikalı partnerlerimiz bize danışmadı. Bu bağımsız bir karardır" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasından beri Beyaz Saray ve Kremlin arasında direkt bir iletişim gerçekleşmediğini belirten Peskov, "Diplomatik rutin sürüyor. Washington'daki büyükelçiliğimiz çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndaki mevkidaşlarıyla sürekli temas halindeler" diye konuştu.
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Misafir 4 saat öncehoşgeldin pisikopat60
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Misafir 9 saat öncedünya savaşına hazır olun90
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Misafir 10 saat önceabd de secim 4 yilda bir...60
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Misafir 10 saat önceGüvenli bölgeyi şehitlerimizi vererek Türk milleti kurmuştur zaten. Şimdi ABD ye hazıra konmak düşüyor.Şaşırmadım ABD bu...180
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Misafir 12 saat öncebız guvenlı bolgeyı kurduk trump hazıra konma213
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Misafir 12 saat önceadam diplomasi nedir onu bilmiyor daha153
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Misafir 13 saat önceabd yi kimse tutamaz bu saatten sonra,315
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