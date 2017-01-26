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Trump'a Türkiye ve Rusya'dan 'Suriye'de güvenli bölge' yanıtı

Dışişleri Bakanlığı ve Rusya, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklamada bulundu

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:01:15 Güncelleme: 14:11:19 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge oluşturacağını söylemesinin ardından açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, "Güvenli bölgeler oluşturulması görüşü, Türkiye'nin başından beri savunduğu bir görüştür. Güvenli bölgelerin öneminin en güzel örneği Cerablus harekatı sonrasında güvenliğini sağladığınız bu bölgelere Suriyeli kardeşlerimizin onbinlercesinin geri dönmesi, iyi bir örnek teşkil eder" dedi.

Müftüoğlu, konuyu takipte olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Trump'ın açıklamasına Rusya'dan da yanıt geldi.

Kremlin, "ABD, güvenli bölge oluşturmanın sonuçlarını da düşünmeli" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Amerikalı partnerlerimiz bize danışmadı. Bu bağımsız bir karardır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devralmasından beri Beyaz Saray ve Kremlin arasında direkt bir iletişim gerçekleşmediğini belirten Peskov, "Diplomatik rutin sürüyor. Washington'daki büyükelçiliğimiz çalışıyor. Dışişleri Bakanlığı'ndaki mevkidaşlarıyla sürekli temas halindeler" diye konuştu.

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YORUMLAR 14
  • Misafir 4 saat önce
    hoşgeldin pisikopat
  • Misafir 9 saat önce
    dünya savaşına hazır olun
  • Misafir 10 saat önce
    abd de secim 4 yilda bir...
  • Misafir 10 saat önce
    Güvenli bölgeyi şehitlerimizi vererek Türk milleti kurmuştur zaten. Şimdi ABD ye hazıra konmak düşüyor.Şaşırmadım ABD bu...
  • Misafir 12 saat önce
    bız guvenlı bolgeyı kurduk trump hazıra konma
  • Misafir 12 saat önce
    adam diplomasi nedir onu bilmiyor daha
  • Misafir 12 saat önce
    Patron göreve yeni başladı dağılın
  • Misafir 12 saat önce
    Rusyada amerikada kukla devlet pesindeler
  • Misafir 13 saat önce
    abd yi kimse tutamaz bu saatten sonra,
  • Misafir 13 saat önce
    Orda 7 yıl başkan daha var
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