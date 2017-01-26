Cerablus polis teşkilatı göreve başladı

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:54:02 | Güncelleme: 13:03:26
AHT
Fırat Kalkanı Harekâtı'nda DEAŞ terör örgütünden temizlenen Cerablus'ta emniyet ve asayiş hizmetleri için Türkiye'de eğitilen polisler törenle göreve başladı
1
1|31
Cerablus Polis Merkezi'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vali Dr. Mehmet Tekinarslan, Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Cerablus Şehir Meclisi yöneticileri ve Özgür Suriye Ordusu komutan ve askerleri katıldı.
2
2|31
Törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, Fırat Kalkanı Harekâtıyla özgürleştirilen Cerablus'un her gününün dünden daha iyi olacağını belirterek, "Bugün çok önemli bir gün yaşıyoruz. Özgür, kendini yönetebilen bir Suriye için düzenli polis teşkilatına kavuşan Cerablus'tan bir umut ışığı yakılıyor" dedi.
3
3|31
Şehir meclisi ve ÖSO askerlerinin "Bizim artık polis teşkilatımız olmalı. Bunun için Türkiye bize yardımcı olur mu?" şeklinde talepte bulunduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, "Bu talebi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik.
HABERİN DEVAMI
4
4|31
Kendileri de bu konuda bizlere talimat vererek çalışmalara başlamamıza vesile oldular. Bu kardeşlerimiz 5 hafta boyunca Mersin'de eğitim aldı. İnşallah bu kardeşlerimiz, Cerablus'un daha güvenli ve huzurlu bir yer olmasını sağlayacak" diye konuştu.
5
5|31
Özgün Suriye Ordusu (ÖSO) gruplarından El Hamza Tugayı Komutanı Ebu Celal ise "Cerablus, Cerablusluların, Suriye Suriyelilerindir. Bunu herkes bilmeli. Biz Türkiye'deki kardeşlerimiz sayesinde Cerablus'ta hayal ettiğimiz Suriye'nin temellerini atıyoruz. İnşallah daha iyi günler de gelecek" dedi.
6
6|31
İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce 5 haftalık eğitime tabi tutulduktan sonra yemin ederek göreve başlayan polisler trafik, emniyet ve asayiş hizmetlerinde görev yapacak.