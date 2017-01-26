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Cerablus polis teşkilatı göreve başladı

26 Ocak 2017 Perşembe, 12:54:02 AHT

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda DEAŞ terör örgütünden temizlenen Cerablus'ta emniyet ve asayiş hizmetleri için Türkiye'de eğitilen polisler törenle göreve başladı

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    Cerablus Polis Merkezi'nde düzenlenen törene Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vali Dr. Mehmet Tekinarslan, Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Cerablus Şehir Meclisi yöneticileri ve Özgür Suriye Ordusu komutan ve askerleri katıldı.

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    Törende konuşan Vali Ali Yerlikaya, Fırat Kalkanı Harekâtıyla özgürleştirilen Cerablus'un her gününün dünden daha iyi olacağını belirterek, "Bugün çok önemli bir gün yaşıyoruz. Özgür, kendini yönetebilen bir Suriye için düzenli polis teşkilatına kavuşan Cerablus'tan bir umut ışığı yakılıyor" dedi.

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    Şehir meclisi ve ÖSO askerlerinin "Bizim artık polis teşkilatımız olmalı. Bunun için Türkiye bize yardımcı olur mu?" şeklinde talepte bulunduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, "Bu talebi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 10 dakika önce
    tek vatan tek millet tek bayrak
  • Misafir 3 saat önce
    Hayırlı, uğurlu olsun...
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