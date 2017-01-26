Cerablus polis teşkilatı göreve başladı

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Şehir meclisi ve ÖSO askerlerinin "Bizim artık polis teşkilatımız olmalı. Bunun için Türkiye bize yardımcı olur mu?" şeklinde talepte bulunduğunu ifade eden Vali Yerlikaya, "Bu talebi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik.