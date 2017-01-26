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İtalya'daki çığ felaketinde 29 kişi öldü

İtalya'da geçen hafta art arda meydana gelen depremlerin ardından çığ düşen otelde toplamda 11 kişi enkaz altından kurtarılırken 29 kişi öldü

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:23:45 Güncelleme: 14:26:49 AA

İtalya'daki çığ felaketinde otel enkazında kalan son cesetler de çıkartılırken, felakette ölü sayısının 29 olduğu kesinleşti.

Çığ düşen Rigopiano Oteli'nin enkazında, kayıp kişileri bulmak üzere bir haftadır yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

Resmi verilere göre, çığ düşen otelde 29 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden 29 kişinin cesetleri de enkaz altından çıkarıldı. Olayın üstünden 40 saat geçtikten sonra geçen cumartesi ve pazar günü 11 kişi enkazdan sağ kurtarılmıştı.

Olayın meydana geldiği sırada otelde, 4’ü çocuk 28 konuk ve 12 de otel görevlisinin olduğu bildirildi.

Felakete ilişkin soruşturmayı yürüten Pescara Cumhuriyet Savcılarından Christina Tedeschi, ilk olarak otopsileri yapılan 6 kişinin ölüm nedenleri arasında, hipotermi, vücutlarının çeşitli yerlerinde ciddi kırıklıklar, boğulmanın yer aldığını açıkladı.

Olayla ilgili savcılığın soruşturması sürerken, felaketin yaşandığı andan sonra acil durum ekiplerinin bölgeye gitmekte yavaş kaldığı yönünde ciddi eleştiriler dile getiriliyor. Bazı kurban yakınları da acil yardım hemen götürülebilseydi daha çok kişinin kurtarılmış olabileceğini savunuyor.

Bu arada, enkazdan sağ kurtarılan nişanlı çift Giorgia Galassi ve Vincenzo Forti de yaptıkları açıklamada, kimsenin kendilerini çığ riskine karşı uyarmadığını belirterek, "Depremler olduğunda çok korktuk. Otel yetkilileri, bizi sakinleştirmeye çalıştı. Kar küreme aracını lobide şömine yanında bekliyorduk. Sonrası ise cehennem ve kurtarılma olarak geldi. İtfaiye erleri bizi ayaklarımızdan tutup, çekerek kurtardı." dedi.

Başkent Roma'nın yaklaşık 180 kilometre doğusundaki Gran Sasso Milli Parkı içinde bulunan Rigopiano Oteli'ne, 18 Ocak günü bölgede meydana gelen ve büyüklükleri 5'in üzerinde olan 4 deprem sonucu çığ düşmüştü.

 

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