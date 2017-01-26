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Rusya'nın Suriye taslağı sızdı: Devletin ismi değişiyor, Kürtlere özerklik veriliyor

Astana'da gerçekleşen Suriye görüşmelerinin ardından Rusya'nın Suriye için hazırladığı anayasa taslağının detayları ortaya çıktı

26 Ocak 2017 Perşembe, 14:59:59 Güncelleme: 16:46:56

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Suriye konulu toplantının ardından Moskova yönetiminin masaya koyduğu anayasa taslağının detayları ortaya çıktı.

Rus Interfax ajansının, taslağı gören Suriyeli muhaliflerden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, taslakta 8 kritik nokta bulunuyor.

Bunlardan ilki isim değişikliğine dair. Mevcut Suriye anayasasının birinci maddesi, ülkenin resmi adını 'Suriye Arap Cumhuriyeti' olarak belirtirken, taslakta 'Arap' ifadesinin çıkarılıp ülkenin adının 'Suriye Cumhuriyeti' olarak değiştirildiği ifade edildi.

Mevcut anayasanın birinci maddesindeki üniter devlet vurgusu korunurken, taslak metnin Kürtlere özerklik verilmesini içerdiği kaydedildi.

Öte yandan idari bölgelere kendi dillerini seçme hakkı da tanınacak.

Böylece Kürtçe'nin, öngörülen özerk bölgede Arapça'nın yanı sıra resmi dil olmasının da önünü açıyor.

LAİKLİK VURGUSU ÖN PLANDA

Anayasa taslağında vurgu yapılan bir diğer konu ise laiklik.

Mevcut anayasaya göre Suriye Cumhurbaşkanı'nın Müslüman olması zorunlu kılınırken, taslakta böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Öte yandan mevcut anayasadaki 'İslam hukuku, yasamanın temelidir' ifadesi yer almıyor.

Moskova'nın taslağında Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin bir seferlik olmak üzere yedi yılla sınırlanacağı belirtildi. Bu durum, Esed'in 7 yıl sonra görevinden ayrılması anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanının yetkilerinin “bölgeler meclisi” tarafından kısıtlanması, anayasa mahkemesinin başkanının cumhurbaşkanı tarafından değil, meclis tarafından seçilmesi de taslaktaki diğer detaylar.

Moskova'nın anayasa taslağına tepkili olan muhalifler ise Sıriye'nin geleceğini Suriyeliler hazırlar, yabancı ülkeler değil" yorumunda bulunuyor. Fakat telkinler üzerine muhaliflerin taslağı incelemeye aldığı bildirildi.

HABERTÜRK TV

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