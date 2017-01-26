Merkel, 2 Şubat'ta Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 Şubat'ta Ankara'ya geleceğini söyledi.

Almanya Adalet Bakanlığının Can Dündar'ı bir resepsiyona davet etmesine yönelikte değerlendirmede bulunan Müftüoğlu, "Türkiye ile Almanya arasında güçlü ilişkiler mevcuttur. İlişkilerimizin ve iş birliğimizin daha da geliştirilmesi yönündeki ortak çabalar sürdürülmektedir. Önümüzdeki haftalarda Şansölye Angela Merkel'in 2 Şubat için planlanan ziyaretine ilaveten, Federal Meclis Türkiye-Almanya Dostluk Grubunun 5-7 Şubat ve İçişleri Komisyonunun 6-10 Şubat, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının 2-3 Şubat tarihlerinde ülkemizi ziyaretleri öngörülmektedir. Bu olumlu tabloya karşı ülkemizde hakkında milli güvenliğimize dair ciddi suçlamalara dayanan yargı süreçleri bulunan bahse konu şahsın, Almanya Adalet Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2017 tarihinde bakanlığın yeni yıl açılış resepsiyonuna onur konuğu ve konuşmacı olarak davet edildiği bir süre önce basına yansımıştır. Söz konusu haberler üzerine Almanya makamları ile irtibata geçilmek suretiyle tarafımızda rahatsızlık yaratacak bu adımın Almanya ile ikili ilişkilerimizin normale dönme yoluna girdiği ve Şansölye Merkel'in 2 Şubat 2017 tarihinde ülkemize ziyaretinin planlandığı bu dönemde bir provokasyon olarak değerlendirmek durumunda kalacağımız aktarılmıştır. Ülkemizdeki adli süreçleri ve yargıyı etkilemeye matuf olarak yorumlanabilecek bu tür talihsiz durumların önümüzdeki dönemde tekrarlanmaması için Alman muhataplarımıza anlatılmıştır" diye konuştu.