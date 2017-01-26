26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
angela merkel
DÜNYA

Merkel, 2 Şubat'ta Ankara'ya geliyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Almanya Başbakanı Merkel'in 2 Şubat'ta Türkiye'ye geleceğini bildirdi

26 Ocak 2017 Perşembe, 17:22:11 Güncelleme: 17:24:06 AA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 2 Şubat'ta Ankara'ya geleceğini söyledi.

Almanya Adalet Bakanlığının Can Dündar'ı bir resepsiyona davet etmesine yönelikte değerlendirmede bulunan Müftüoğlu, "Türkiye ile Almanya arasında güçlü ilişkiler mevcuttur. İlişkilerimizin ve iş birliğimizin daha da geliştirilmesi yönündeki ortak çabalar sürdürülmektedir. Önümüzdeki haftalarda Şansölye Angela Merkel'in 2 Şubat için planlanan ziyaretine ilaveten, Federal Meclis Türkiye-Almanya Dostluk Grubunun 5-7 Şubat ve İçişleri Komisyonunun 6-10 Şubat, İçişleri Bakanlığı Müsteşarının 2-3 Şubat tarihlerinde ülkemizi ziyaretleri öngörülmektedir. Bu olumlu tabloya karşı ülkemizde hakkında milli güvenliğimize dair ciddi suçlamalara dayanan yargı süreçleri bulunan bahse konu şahsın, Almanya Adalet Bakanlığı tarafından 25 Ocak 2017 tarihinde bakanlığın yeni yıl açılış resepsiyonuna onur konuğu ve konuşmacı olarak davet edildiği bir süre önce basına yansımıştır. Söz konusu haberler üzerine Almanya makamları ile irtibata geçilmek suretiyle tarafımızda rahatsızlık yaratacak bu adımın Almanya ile ikili ilişkilerimizin normale dönme yoluna girdiği ve Şansölye Merkel'in 2 Şubat 2017 tarihinde ülkemize ziyaretinin planlandığı bu dönemde bir provokasyon olarak değerlendirmek durumunda kalacağımız aktarılmıştır. Ülkemizdeki adli süreçleri ve yargıyı etkilemeye matuf olarak yorumlanabilecek bu tür talihsiz durumların önümüzdeki dönemde tekrarlanmaması için Alman muhataplarımıza anlatılmıştır" diye konuştu.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Donald Trump ve Nieto arasındaki 'duvar' gerilimi artıyor
DÜNYA

Meksika ve ABD gerilimi tırmanıyor! Bu kez...
Türkiye, Bişkek'e hastane inşa ediyor
DÜNYA

Türkiye, Bişkek'e hastane inşa ediyor
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Çok kritik bir aşamadayız
DÜNYA

KKTC Cumhurbaşkanı: Çok kritik bir aşamadayız
Donald Trump: Meksika parayı ödemezse...
DÜNYA

Trump: Meksika parayı ödemezse...
Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerle ilgili şok karar!
DÜNYA

Yunanistan'dan firari darbecilerle ilgili şok karar!
İtalya'daki çığ felaketinde 29 kişi öldü
DÜNYA

İtalya'daki çığ felaketinde 29 kişi öldü
Donald Trump'ın yeni hedefi NAFTA
DÜNYA

TRUMP'IN YENİ HEDEFİ
Merkel, 2 Şubat'ta Ankara'ya geliyor
DÜNYA

MERKEL, 2 ŞUBAT'TA ANKARA'YA GELİYOR
Brezilyalı mahkûmlar birbirini yemiş
DÜNYA

BREZİLYALI MAHKUMLAR BİRBİRİNİ YEMİŞ!
ABD, duvarın parasını Meksika'dan böyle alacak
DÜNYA

ABD DUVARIN PARASINI BÖYLE ALACAK!
Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 olayları kararı
DÜNYA

FRANSA ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN FLAŞ '1915' KARARI!
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim istifa etti
DÜNYA

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ÜST DÜZEY DÖRT İSİM İSTİFA ETTİ