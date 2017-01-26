26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Donald Trump
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim istifa etti

İstifa eden üst düzey görevlilerin, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Patrick Kennedy, bakan yardımcıları Joyce Anne Barr, Michele Bond ve Yabancı Görevler Daire Başkanı Büyükelçi Gentry O. Smith olduğu kaydedildi

26 Ocak 2017 Perşembe, 22:03:54 Güncelleme: 22:05:18 AA

ABD Dışişleri Bakanlığında görev yapan dört üst düzey yöneticinin istifa ettiği bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, istifa eden üst düzey görevlilerin, Dışişleri Bakanlığı müsteşarlarından Patrick Kennedy, bakan yardımcıları Joyce Anne Barr, Michele Bond ve Yabancı Görevler Daire Başkanı Büyükelçi Gentry O. Smith olduğu belirtildi.

Bakanlıktan gelen istifa haberlerinin Donald Trump’ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Rex Tillerson'ın dün Dışişleri Bakanlığına ziyareti sonrası gerçekleşmesi dikkat çekti.

ABD basınında yer alan haberlere göre, istifa eden Müsteşar Kennedy, görevinde kalmak istedi fakat Tillerson’la anlaşamadığı için görevine devam edemedi.

Bakanlıkta geçici olarak sözcülük görevi yapan Mark Toner, yaptığı yazılı açıklamada, istifaların normal bir uygulama olduğunu söyledi.

Toner açıklamasında, "Bütün geçiş hükümetlerinde olduğu gibi, göreve gelen yönetim, eski yönetimle göreve gelen isimlerden istifa mektuplarını ister.” ifadesini kullandı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Donald Trump ve Nieto arasındaki 'duvar' gerilimi artıyor
DÜNYA

Meksika ve ABD gerilimi tırmanıyor! Bu kez...
Donald Trump: Meksika parayı ödemezse...
DÜNYA

Trump: Meksika parayı ödemezse...
Meksika Devlet Başkanı Nieto: Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek
DÜNYA

Meksika'dan Trump'a rest!
Donald Trump, BM fonlarını kesecek iddiası
DÜNYA

Trump, BM fonlarını mı kesiyor?
Trump: Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım
DÜNYA

Trump: Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler ...
Trump'a Türkiye ve Rusya'dan 'Suriye'de güvenli bölge' yanıtı
DÜNYA

Trump'a Türkiye ve Rusya'dan jet yanıt