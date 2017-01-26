26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Haşdi Şabi ve Peşmerge
DÜNYA

Haşdi Şabi ve Peşmerge arasında gerginlik

Musul iline bağlı Sincar ilçesinde Haşdi Şabi milisleri Peşmerge güçlerine saldırdı

26 Ocak 2017 Perşembe, 23:31:52 Güncelleme: 23:35:59 AA

Irak’ın Musul iline bağlı Sincar ilçesinde Haşdi Şabi milislerinin Peşmerge güçlerine saldırdığı bildirildi.

Peşmerge Güçleri Sincar Bölgesi Komutanı Serbest Lezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi’nin, Telafer ile Sincar arasında kalan Peşmerge mevzilerini toplarla vurduğunu söyledi. Saldırıda 1 Peşmergenin yaralandığını ifade eden Lezgin, Haşdi Şabi güçlerinin şimdiye kadar Peşmergeye 5 kez saldırdığını dile getirdi.

Haşdi Şabi’nin daha önce Peşmergeyi hedef alan saldırılarında “yanlışlıkla oldu” savunmasında bulunduğunu aktaran Lezgin, saldırının tekrar etmesi halinde daha fazla tahammül edemeyeceklerini ve gerekli cevabı vereceklerini ifade etti.

Peşmerge Güçleri Bakanlığı Basın Sorumlusu Helgurt Hikmet de Rudaw TV’ye verdiği demeçte, olaya ilişkin Haşdi Şabi tarafından açıklama beklediklerini söyledi. Saldırının ilk olmadığını ifade eden Hikmet, Peşmerge Bakanlığı’nın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

Irak’ın batısında Suriye sınırının sıfır noktasında bulunan Sincar (Şengal) ilçesi, terör örgütü DEAŞ’tan temizlendikten sonra terör örgütü PKK ile Haşdi Şabi’nin bölgedeki varlığıyla gündeme gelmişti. Bölgeyi DEAŞ’tan kurtaran Peşmerge güçleri ile diğer silahlı gruplar arasında zaman zaman gerginlik çıkıyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de terör örgütü PKK’ının bölgeden çıkmasını ve Haşdi Şabi’nin de bölgede gerginliğe yol açan saldırılarından vazgeçmesini istiyor. Ancak Haşdi Şabi’nin içinde farklı silahlı grupların olması nedeniyle bu gücü kontrol etmenin zorlaştığı belirtiliyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Trump: Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım
DÜNYA

Trump: Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler ...
Trump'tan flaş karar! Yedi ülkeye vizeleri durduruyor!
DÜNYA

Trump, yedi ülkeye vizeleri durduruyor!
Pentagon'dan Musul açıklaması
DÜNYA

Pentagon'dan Musul açıklaması
Musul'un doğusu DEAŞ'tan kurtarıldı
DÜNYA

Musul'un doğusu DEAŞ'tan kurtarıldı
"PKK, askeri güç olmadan Sincar'dan çekilmez"
DÜNYA

"PKK, askeri güç olmadan Sincar'dan çekilmez"
ABD'den Haseke'ye 800 askerle yeni üs
DÜNYA

ABD'den Haseke'ye 800 askerle yeni üs!
Fransa Anayasa Mahkemesi'nden 1915 olayları kararı
DÜNYA

FRANSA ANAYASA MAHKEMESİ'NDEN FLAŞ '1915' KARARI!
Brezilyalı mahkûmlar birbirini yemiş
DÜNYA

BREZİLYALI MAHKUMLAR BİRBİRİNİ YEMİŞ!
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim istifa etti
DÜNYA

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN ÜST DÜZEY DÖRT İSİM İSTİFA ETTİ
Gambiya'da Devlet Başkanı Adama Barrow ülkesine döndü
DÜNYA

DEVLET BAŞKANI BARROW GAMBİYA'YA DÖNDÜ
Donald Trump'ın yeni hedefi NAFTA
DÜNYA

TRUMP'IN YENİ HEDEFİ
ABD, duvarın parasını Meksika'dan böyle alacak
DÜNYA

ABD DUVARIN PARASINI BÖYLE ALACAK!