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Donald Trump'ın yeni hedefi NAFTA

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika ile yaşadıkları gerilime açıklık getirirken Obamacare reformu ve NAFTA anlaşmasıyla ilgili çok konuşulacak sözler sarfetti

27 Ocak 2017 Cuma, 00:10:07 Güncelleme: 00:13:57 AA

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun salı günü Washington'da yapılması planlanan toplantıya katılmayacağını açıklamasının ardından, "toplantının iptali" konusunda Nieto ile mutabık olduğunu belirtti.

Karşılıklı açıklamaların ardından ABD ile Meksika arasında adeta krize dönüşen "duvarın finansmanı" konusunda iki liderden de "sert" yorumlar gelmeye devam ediyor.

Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi Parti liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarla ilgili değerlendirmeler yaptı.

Sabah saatlerinde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden "Eğer parasını ödemeyeceklerse önümüzdeki toplatıyı iptal etmemiz daha iyi olur" şeklinde paylaşımda bulunan Donald Trump'a karşılık Nieto da "ABD'ye gitmiyorum" diye cevap vermişti.

Meksika Devlet Başkanının bu açıklamasına Philadelphia'da cevap veren Trump, "Meksika Devlet Başkanı ile ben, önümüzdeki hafta yapılması planlanan toplantının iptali konusunda mutabık kaldık. ABD'ye saygılı davranmayan Meksika ile bu tür bir toplantı verimsiz olurdu." yorumunda bulundu.

"OBAMACARE EN KISA ZAMANDA İPTAL EDİLECEK"

ABD Başkanı Trump, kamuoyunda "Obamacare" olarak bilinen sağlık reformu yasasının en kısa zamanda iptal edilerek yeni bir reformla değiştirileceğini ifade ederken, ABD ekonomisine dair yapmak istediği planları da açıkladı.

Seçim kampanyası sırasında ABD'nin altyapısını "eski" olarak nitelendiren ve bu alanda harcamaların artacağını vadeden Trump, bugünkü konuşmasında, "Altyapımızın çok ciddi sorunları var. Ancak, öncelikle var olan altyapımızı düzelteceğiz. Ondan sonra yol, tünel, köprü, havalimanı gibi yeni altyapı harcamaları yapacağız." dedi.

Donald Trump, "cesur vergi reformları" yaparak ABD'deki orta sınıf hane halkının ve Amerikalı işletmelerin vergilerilerini "önemli ölçüde düşüreceğini" ifade etti.

ABD'de sosyal yardım alan bireyleri işgücüne katmayı planladığını dile getiren Trump, ABD'de satılan malların yeniden "ABD'de üretilmiştir" damgası taşıyacağını vurguladı.

"NAFTA KORKUNÇ BİR ANLAŞMA"

ABD'nin de dahil olduğu Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) "korkunç" olarak nitelendiren ABD Başkanı, anlaşmanın yeniden müzakereye açılacağını ve gelecekte ülkesinin sadece "adil" ticaret anlaşmaları imzalayacağını bildirdi.

Trump, bu sabah Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "ABD'nin Meksika'yla olan ticaretinde 60 milyar dolarlık bir açığı var. NAFTA, en başından beri tek taraflı bir anlaşma oldu. Bundan istihdam ve işletmeler zararlı çıktı." ifadesini kullanmıştı.

Pazartesi günü bir Başkanlık Kararnamesi imzalayan Donald Trump, ABD'yi, Asya-Pasifik Bölgesi'nde toplam 12 ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) ticaret anlaşmasından çektiğini duyurmuştu.

Trump ayrıca, ABD'de kaya petrolü, kaya gazı ve temiz kömür üretimini artırarak, ülkede enerji sektörünün "tam gücünü serbest bırakacağını" vurgularken, ABD'de son yıllarda kapanan kömür madenleri nedeniyle işlerini kaybeden işçileri madenlere döndürme sözü de verdi.

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