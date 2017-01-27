Kolombiya'da FARC ile yeni barış anlaşması

Kolombiya'da bir süredir tartışılan, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) küçük yaşlardaki mensuplarının örgütten çıkışlarının, militanların 31 Ocak'tan itibaren silah bırakma alanlarında toplandıktan sonra gerçekleşeceği açıklandı.

Devlet Başkanlığı Topluma Katılım Ulusal Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, küçük yaşlardaki FARC mensuplarının silah bırakma alanları içinden belirlenen 10 bölgede diğer FARC militanlarıyla toplanacağı bildirildi.

Açıklamada, 31 Ocak'tan sonra bu bölgelerdeki çocuk militanların Devlet Başkanlığı İnsan Hakları Konseyinin diğer FARC üyeleri silahsızlanma bölgelerine ulaştığında başlatacağı çalışma kapsamında serbest kalmalarının sağlanacağı duyuruldu.

DEVLET BAŞKANI SANTOS'TAN AÇIKLAMA

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da kamuoyunda tartışma konusu olan çocuk militanlarla ilgili açıklama yaptı.

Santos, "Geçen yıl varılan mutabakata göre, 15 yaşın altındakilerin serbest kalması gerektiğinin FARC yöneticilerine söylenmesi gerekiyor." dedi.

Yüksek Barış Konseyi ise örgütün elinde 25 kadar 15 yaş altı çocuk bulunduğunu ancak 18 yaş altı militan sayısının çok daha fazla olduğunu açıklamıştı.

Ülkede 2 Ekim 2016'da hükümet ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması halk oylamasına götürülmüş, yaklaşık 13 milyon Kolombiyalının oy kullandığı referandumda yüzde 50,24 "hayır" yanıtı çıkmıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da yeniden masaya oturan tarafların uzun görüşmelerin ardından 12 Kasım 2016'da vardığı yeni barış anlaşması, 24 Kasım 2016'da Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono tarafından imzalanmıştı.

Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.