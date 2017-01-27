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Katar ABD Başkanı Donald Trump güvenli bölge
DÜNYA

Katar, Trump'ın 'güvenli bölge' planını memnuniyetle karşıladı

Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturma" planını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

27 Ocak 2017 Cuma, 05:08:31 Güncelleme: 05:11:03 AA

Katar'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de güvenli bölgeler oluşturma" planını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Müdürü Ahmed bin Said er-Rumeyhi, yaptığı basın açıklamasında, ABD yönetiminin bu planını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, Suriye'de güvenli bölge oluşturulması gibi sivillerin emniyeti için uluslararası kararların yanı sıra uçuşa yasak bölge oluşturulması gerektiğini de ifade etti.

Suriye'deki soruna siyasi çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen Astana toplantılarına da değinen Rumeyhi, toplantı sonuçlarının kalıcı ateşkesin sağlanmasına katkı sağlamasını temenni ettiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABC kanalına verdiği mülakatta, Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş sonucu ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarının daha doğru olacağını belirterek, "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket." demişti.

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