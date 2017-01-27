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Danimarka fırkatey Suriye
DÜNYA

Danimarka, Suriye'ye fırkateyn gönderdi

Danimarka fırkateyni, Suriye'de ABD donanmasına ait bir uçak gemisinin güvenliğini sağlayacak

27 Ocak 2017 Cuma, 05:53:56 Güncelleme: 06:02:14 AA

Danimarka hükümeti terör örgütü DEAŞ ile mücadelede koalisyon güçlerine verdiği desteği genişleterek Suriye'ye bir fırkateyn gönderdi.

Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen tarafından uğurlanan "Peter Willemoes" fırkateyninin Uçak Gemisi Darbe Kuvveti 2 (Carrier Strike Group 2) grubuna dahil olacağı ve ABD donanmasına ait USS George H.W. Bush uçak gemisinin güvenliğini sağlayacağı duyuruldu.

Hükümetin verdiği kararın parlamento tarafından onaylanması gerekiyor. Gerekli çoğunluğu sözlü olarak partilerden alan hükümetin her ihtimale karşı Peter Willemoes fırkateyni Akdeniz'e ulaşıp Girit Adası'nda demirledikten sonra parlamentodan onay almayı bekleyeceği belirtildi.

Peter Willemoes fırkateyniyle ilgili hükümetin verdiği kararın görüşmelerine dün parlamentoda başlandı. Kararın şubat ayı başında parlamentoda oylanarak onaylanması öngörülüyor.

Suriye'deki Uçak Gemisi Darbe Kuvveti 2 grubuna destek verecek fırkateynin yaklaşık 150 kişilik mürettebatıyla bölgede 4 ay görev yapması planlanıyor.

Danimarka'da hükümet geçen hafta da benzer bir karar alarak terör örgütü DEAŞ ile savaşmak üzere kara kuvvetlerinde görevli bir grup özel harekatçıyı Irak-Suriye sınırına göndereceğini duyurmuştu.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    Bir Danimarka eksikti o da gondermis.
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