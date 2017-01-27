27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Donald Trump Rakka Pentagon DEAŞ
DÜNYA

Trump'tan Pentagon'a DEAŞ talebi

Başkan Trump'ın Rakka'da Amerikan kara unsurları ve helikopterlerinin de kullanılmasını içeren daha etkin bir mücadele planının hazırlanmasını isteyeceği öne sürüldü

27 Ocak 2017 Cuma, 06:36:01 Güncelleme: 06:46:59 AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni Savunma Bakanı James Mattis'in yemin töreni için bugün Pentagon'a yapacağı ziyarette bakanlık yetkililerinden terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin kapsamını genişletecek bir plan hazırlamalarını isteyeceği iddia edildi.

İsim vermeden Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, yeni başkomutanın Rakka'da Amerikan kara unsurları ve helikopterlerinin de kullanılmasını içeren daha etkin bir mücadele planının 30 gün içinde hazırlanmasını talep edeceğini bildirdi.

New York Times gazetesinin haberinde, Trump'ın ABD'nin nükleer kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde bir plan da talep edeceği öne sürüldü.

Pentagon'un da Trump'a sunmak üzere DEAŞ'a karşı mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırladığı iddia edilmiş ancak Pentagon yetkilileri böyle bir planın varlığını teyit etmemişti.

İddialara göre, Pentagon'un potansiyel planında bölgede Amerikan özel kuvvetlerinin sayısının çoğaltılması, ABD'nin Irak ve Suriye'deki kara birliklerinin üst sınırının yükseltilmesi ve daha hızlı karar almaları için sahadaki komutanların yetkilerini artırılması bulunuyor.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Katar, Trump'ın 'güvenli bölge' planını memnuniyetle karşıladı
DÜNYA

Katar, Trump'ın 'güvenli bölge' planını memnuniyetle ...
İngiltere Başbakanı Theresa May'den Donald Trump'a Rusya uyarısı
DÜNYA

İngiltere Başbakanı May'den Trump'a Putin uyarısı!
Donald Trump'ın yeni hedefi NAFTA
DÜNYA

Trump'ın yeni hedefi
ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim istifa etti
DÜNYA

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey dört isim ...
ABD, duvarın parasını Meksika'dan böyle alacak
DÜNYA

ABD duvarın parasını böyle alacak!
Donald Trump: Meksika parayı ödemezse...
DÜNYA

Trump: Meksika parayı ödemezse...
Adalet Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kaçan darbeciler için talep!
DÜNYA

YUNANİSTAN'A KAÇAN DARBECİLER İÇİN İKİNCİ TALEP!
ABD'li eski bakan Albright: Müslüman olarak kayıt yaptırmaya hazırım
DÜNYA

ABD'Lİ ESKİ BAKAN ALBRİGHT: MÜSLÜMAN OLARAK KAYIT YAPTIRMAYA HAZIRIM
Tuvalet izni verilmeyen öğrenciye 1,3 milyon dolar tazminat!
DÜNYA

TUVALET İZNİ VERİLMEYEN ÖĞRENCİYE 1,3 MİLYON DOLAR TAZMİNAT!
İranlı yıldızdan Oscar Töreni'ne Trump boykotu!
DÜNYA

İRANLI YILDIZDAN OSCAR TÖRENİ'NE TRUMP BOYKOTU!
ABD'li aktör Facebook canlı yayınında intihar etti!
DÜNYA

ABD'Lİ AKTÖR FACEBOOK CANLI YAYININDA İNTİHAR ETTİ!
ABD havalimanında Müslüman çalışana saldırı!
DÜNYA

ABD HAVALİMANINDA MÜSLÜMAN ÇALIŞANA SALDIRI!