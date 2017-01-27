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DÜNYA

Putin'le Trump ilk kez görüşecek

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ABD Başkanı Trump'ın yarın ilk kez telefonda görüşeceğini açıkladı

27 Ocak 2017 Cuma, 09:53:09 Güncelleme: 10:42:29 HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez telefonda görüşeceği bildirildi.

Reuters'ın haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki liderin Cumartesi günü ilk görüşmesini gerçekleştireceğini açıkladı.

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YORUMLAR 0
  • Misafir 16 dakika önce
    askeri seçenekler de dahil herşey değerlendirilmeli
  • Misafir 19 dakika önce
    iade etmezler ise Yunanistan'a savaş ilan edilmeli ve bütün dünya Türkiye'nin gücünü görmeli
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