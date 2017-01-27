Putin'le Trump ilk kez görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez telefonda görüşeceği bildirildi.
Reuters'ın haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki liderin Cumartesi günü ilk görüşmesini gerçekleştireceğini açıkladı.
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
YORUMLAR 0
-
Misafir 16 dakika önceaskeri seçenekler de dahil herşey değerlendirilmeli00
-
Misafir 19 dakika önceiade etmezler ise Yunanistan'a savaş ilan edilmeli ve bütün dünya Türkiye'nin gücünü görmeli00
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER