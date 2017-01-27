Trump'ın danışmanından ABD medyasına: Çenenizi kapatın!

ABD Başkanı Donald Trump'ın baş stratejisti Steve Bannon, verdiği röportajda medyaya yüklendi. Bannon, medyanın muhalefet partisi gibi çalıştığını belirtti.

New York Times'a özel bir röportaj veren Bannon, "Medya utandırılmalı ve küçük düşürülmeli. Bir süreliğine çenelerini kapalı tutup sadece dinlemeliler." şeklinde konuştu.

Medyanın Trump'ın başkan olmasıyla baş edemediğini söyleyen Bannon, "Burada medya, bir muhalefet partisi. Bu ülkeyi anlamıyorlar. Donald Trump'ın neden ABD Başkanı seçildiğini hala anlayamadılar." ifadelerini kullandı.

ABD seçimlerinde kaybedenlerden birinin de ana akım medya olduğunu söyleyen Bannon, bunun 'asla unutulmayacak aşağılayıcı bir yenilgi olduğunu söyledi.

Seçimler sırasında Trump kampanyasını takip etmekle görevli medya çalışanlarına dikkat çeken Bannon, "Ana akım medya, bizim kampanyamızı takip eden kimseyi işten çıkarmadı. Bu insanların Twitter hesaplarını inceleyin. Hepsinin içten birer Clinton destekçisi olduğunu göreceksiniz. Bu güçlü olmadığınızı ve etkiniz olmadığını gösteriyor." dedi.

Bannon, konuşması boyunca medya için 'elit' ve 'anaakım' kelimelerini kullanırken, New York Times ve Washington Post gazetelerini sık sık eleştirilerinin odağına koydu.

Stephen Bannon'un kurucusu olduğu Breitbart News, ABD'de beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul ediliyor. Breitbart News, başkanlık seçimi sürecinde Donald Trump'a desteğiyle de öne çıkmıştı.

GAZETECİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Trump'ın baş stratejistinden gelen çok sert açıklamalara ABD'li gazeteciler tepki verdi.

CNN'in dünyaca ünlü muhabiri Christiane Amanpour, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hangi ülkede yaşıyoruz?" ifadelerine yer verdi.

— Christiane Amanpour (@camanpour) January 26, 2017

Kar amacı gütmeyen haber kuruluşu Pro Publica'nın genel yayın yönetmeni Stephen Engelberg de açıklamaya tepki gösteren isimlerden biri oldu. Engelberg, "Biz muhalefet değiliz. Sadece bir demokrasinin ana unsurlarından biriyiz. Ve bu veya bir başka başkandan gelen 'çeneni kapa' talimatına uyma niyetimiz yok." şeklinde konuştu.