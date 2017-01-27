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Madeleine Albright
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ABD'li eski bakan Albright: Müslüman olarak kayıt yaptırmaya hazırım

ABD Başkanı Trump'ın politikasını eleştiren ABD eski dışişleri baakanı Albright, "Dayanışma için Müslüman olarak kayıt olmaya hazırım." dedi

27 Ocak 2017 Cuma, 11:51:24 Güncelleme: 12:09:37 DHA

ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Donald Trump'ın Müslümanlara karşı politikasını eleştirerek, Twitter hesabından tepki gösterdi.

ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, yeni yönetimin Müslümanları fişleyeceği yönünde çıkan haberlere Twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Albright mesajında, "Katolik olarak büyüyüp Protestan oldum, daha sonra ailemin Yahudi olduğunu öğrendim. Dayanışma için Müslüman olarak kayıt olmaya hazırım." dedi.

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