ABD'li eski bakan Albright: Müslüman olarak kayıt yaptırmaya hazırım

ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, Donald Trump'ın Müslümanlara karşı politikasını eleştirerek, Twitter hesabından tepki gösterdi.

ABD eski Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, yeni yönetimin Müslümanları fişleyeceği yönünde çıkan haberlere Twitter hesabından yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Albright mesajında, "Katolik olarak büyüyüp Protestan oldum, daha sonra ailemin Yahudi olduğunu öğrendim. Dayanışma için Müslüman olarak kayıt olmaya hazırım." dedi.