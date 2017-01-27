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Taraneh Alidoosti
DÜNYA

İranlı yıldızdan Oscar Töreni'ne Trump boykotu!

İran yapımı The Salesman filminin yıldızı Taraneh Alidoosti, Donald Trump'ın İran vatandaşlarına yönelik uygulamayı planladığı vize yasağını protesto etmek için Oscar Ödül Töreni'ne katılmayacağını açıkladı

27 Ocak 2017 Cuma, 12:39:16 Güncelleme: 13:23:54 HABERTURK.COM

Donald Trump'ın Beyaz Saray'a yerleşmesinin ardından medya ve sanat camialarından yükselen protestolara bir yenisi daha eklendi. İranlı aktrist Taraneh Alidoosti, Donald Trump'ı protesto etmek için Oscar Ödül Töreni'ne katılmayacağını açıkladı.

En İyi Yabancı Dilde Film dalında Oscar'a aday olan "The Salesman" isimli İran filminin yıldızı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ın İranlılara uyguladığı vize yasağı ırkçılıktır. Bu yasak bir kültürel etkinliği kapsasın ya da kapsamasın, protesto için ödül törenine katılmayacağım." ifadelerine yer verdi.

Donald Trump'ın önümüzdeki dönemde, aralarında İran vatandaşlarının da olduğu 7 ülkenin vatandaşlarına geçici vize yasağı uygulayarak ABD'ye girişlerini engelleyeceği öngörülüyor.

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