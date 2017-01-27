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mevlüt çavuşoğlu
DÜNYA

Darbecilere sahip çıkan Yunanistan'a sert yanıt

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, darbecileri Türkiye'ye iade etmeyen Yunanistan'la ilgili açıklamada bulundu

27 Ocak 2017 Cuma, 13:45:25 Güncelleme: 15:03:34 HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'la aramızdaki ikili geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Antalya'da Yunanistan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sonrası kaçan 8 darbeci askeri Türkiye'ye iade etmeme kararına ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

(Yunanistan'a kaçan darbeciler için ikinci iade talebi) Böyle bir kararın kesinlikle kabul edilemeyeceğini belirten Çavuşoğlu, "(İşte efendim hukukun üstünlüğü) yok öyle bir şey yok. Yani 8 tane hain darbeci, Cumhurbaşkanımızın hayatına kasteden 8 hain, yani adil bir suçlu değil. Yunanistan darbeden çok çekti. Bunun hukuki bir karar olmadığını düşünüyoruz. Hangi anayasaya bakarsanız bakın, hangi yasaya bakarsanız bakın, darbecilere, teröristlere sahip çıkma diye bir şey yok." ifadesini kullandı.

Yunanistan'a kaçan darbecilerin adil bir şekilde yargılanması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, onların yargılanabilmesi için de suçun işlendiği yere iade edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Çavuşoğlu, Yunanistan ile Türkiye arasında anlaşmalar olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Esasen Yunanistan'a gerekli bilgileri belgeleri, delilleri her şeyi verdik. O nedenle bu karar hukuki bir karar değil, bu karar siyasi bir karardır. Şu anda Yunanistan darbecilere, teröristlere sahip çıkan, onları destekleyen bir ülke durumuna düştü. Esasen, DHKP-C gibi, PKK gibi teröristlere de sahip çıkmıştır. Hatta Yunanistan'da bazı DHKP-C kamplarının olduğu da biliniyor. Bazılarını bizim baskılarımız sonucunda kapattılar. Ama bu karar gerçekten kabul edilemez. Elbette gerekli açıklamamızı yaptık, tekrar yargılanmaları için talepte de bulunduk ama tepkimizi gösteriyoruz, uygulamada da göstereceğiz. Şu anda ilişkimize ister istemez etkisi olacaktır.

Yunanistan ile aramızda Avrupa Birliği ile imzaladığımız göç anlaşmasının yanında ikili geri kabul anlaşması var. Bu geri kabul anlaşmasının iptali dahil gerekli adımları atacağız. Teröristlere, hainlere, darbecilere sahip çıkan ülkelere biz de olumlu bakamayız. Yunanistan'ın da bunu bilmesi lazım."

 

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YORUMLAR 29
  • Misafir 28 dakika önce
    savaş ilan edelim.
  • Misafir 44 dakika önce
    iyi SÖYLEDİN YUNANİSTAN DA SORUN YOK
  • Misafir 59 dakika önce
    Her zaman söylüyorum Yunanistan özgür iyi niyetli tuttuğunu koparan bir ülkedir
  • Misafir 1 saat önce
    Yunanistan yasalara uyan bir ülkedir
  • Misafir 1 saat önce
    Yunanistan dost ülkedir
  • Misafir 2 saat önce
    İyi söyledin
  • Misafir 3 saat önce
    kıbrısı kurtarın esas sorun o!
  • Misafir 3 saat önce
    iste bu! helal olsun
  • Misafir 3 saat önce
    Atın gereken adımları, biz milletçe hazırız. Korkmuyoruz alayı gelsin. İptal edin ne gerekiyorsa yapın. Dik durun!
  • Misafir 3 saat önce
    kimseye muhtac degiliz butun iliskileri kesin yunanistanla bakanim
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