27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
mihail gorbacov
DÜNYA

Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Gorbaçov, dünyanın büyük bir savaş hazırlığında gibi göründüğünü söyledi

27 Ocak 2017 Cuma, 14:38:06 Güncelleme: 14:42:42 HABERTURK.COM

Sovyetler Birliği'nin sekizinci ve son lideri Mihail Gorbaçov, yeni dünya düzeni ve dünyada giderek artan silahlanma yarışı için uyarılarda bulundu.

Time dergisine konuşan 85 yaşındaki lider, dünyanın büyük bir savaşa hazırlanıyor gibi göründüğünü belirtirek Putin ve Trump'a nükleer silahsızlanma çağrısı yaparken, "Bugün dünya problemlerin altında ezilmiş durumda. Politikacılar kafası karışmış ve ne yapacağını bilmez halde gözüküyorlar." dedi.

Dünyanın içinde bulunduğu durumu çok tehlikeli olarak yorumlayan eski Sovyetler Birliği lideri, "Hiçbir problem, politikanın askerileşmesinden ve silahlanma yarışından önemli değil. Bu yarışı durdurmak ve tersine çevirmek bir numaralı önceliğimiz olmalı. Şu anki durum çok tehlikeli." ifadelerini kullandı.

Kamuoyunu etkileyen kişilerin günden güne çok daha savaşçı insanlara dönüştüğünü belirten Gorbaçov, "Politacıların ve askeri liderlerin savaşçı sesleri her gün daha da yükseliyor ve savunma doktrinleri daha da tehlikeli hale geliyor. Yorumcular ve televizyonlara çıkanlar da bu gürültülü koroya eşlik ediyor. Tüm bunlara bakınca, dünyanın büyük bir savaşa hazırlandığı görülüyor." şeklinde konuştu.

1985-1991 yılları arasında Sovyetler Birliği'ni yöneten Mihail Gorbaçov, göreve geldikten sonra 'yeniden yapılanma' ve 'açıklık' adını verdiği reformlara giderek Soğuk Savaş'ı bitirmiş ancak bu reformlar Sovyetler Birliği'nin yıkılmasına neden olmuştu.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 7
  • Misafir 10 dakika önce
    savaşmak isteyenler hiç durmasın zaten kimse kazanmayacak ha cennet mi, o da yok!!!
  • Misafir 10 dakika önce
    Savaşmak hiçbir zaman çözüm getirmemiştir. Umarım bunu farkına varırlar. Ancak her kapitalist emperyal bakışın sonu maalesef savaştır. Sonuçta kimse kimse için amelelik yapmak istemiyor artık.
  • Misafir 26 dakika önce
    Adam Haklı Beyler
  • Misafir 48 dakika önce
    akacak kan damarda durmaz
  • Misafir 1 saat önce
    Doğru söylüyor biraz dikkatli bakılırsa 1. dünya savaşı belirtileri ile aynı belirtiler
  • Misafir 2 saat önce
    Aynen
  • Misafir 3 saat önce
    son savas ta biz de variz, sonuna kadar.
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Darbecileri iade etmeyen Yunanistan'dan açıklama!
DÜNYA

Darbecileri iade etmeyen Yunanistan'dan açıklama!
Çavuşoğlu'nun Yunanistan açıklaması AB kulislerinde yankılandı!
DÜNYA

Çavuşoğlu'nun Yunanistan açıklaması AB kulislerinde ...
Merkel çok net: Buna izin vermeyiz
DÜNYA

Merkel çok net: Buna izin vermeyiz
Trump'tan Madonna'ya: İğrenç biri
DÜNYA

Trump'tan Madonna'ya: İğrenç biri
Darbecilere sahip çıkan Yunanistan'a sert yanıt
DÜNYA

Darbecilere sahip çıkan Yunanistan'a sert yanıt
Adalet Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kaçan darbeciler için talep!
DÜNYA

Yunanistan'a kaçan darbeciler için ikinci talep!
Pentagon, Trump'ın DEAŞ emirlerini bekliyor
DÜNYA

PENTAGON, DEAŞ İÇİN TRUMP'TAN EMİR BEKLİYOR
Donald Trump'ın BM temsilcisinden yından tehdit gibi açıklama
DÜNYA

DONALD TRUMP'IN BM TEMSİLCİSİNDEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
Netanyahu üçüncü kez ifade verdi
DÜNYA

NETANYAHU ÜÇÜNCÜ KEZ İFADE VERDİ
Darbecileri iade etmeyen Yunanistan'dan açıklama!
DÜNYA

DARBECİLERİ İADE ETMEYEN YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA!
Suriye'deki askerlere yönelik eylem hazırlığı yapan 3 DEAŞ'lı tutuklandı
DÜNYA

DEAŞ'IN HAİN PLANI BOZULDU
Merkel çok net: Buna izin vermeyiz
DÜNYA

MERKEL ÇOK NET: BUNA İZİN VERMEYİZ