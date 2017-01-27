27 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
angela merkel
DÜNYA

Merkel çok net: Buna izin vermeyiz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande ile bir araya geldi

27 Ocak 2017 Cuma, 16:38:31 Güncelleme: 16:40:02 AA

Almanya Başbakanı Angela Merkel, terör tehdidinin Avrupa'daki yaşam tarzlarını değiştirmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Başbakan Merkel, başkent Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile bir araya gelerek ağırlıklı olarak Avrupa Birliğini (AB) ilgilendiren konuları ele alacaklarını ifade etti.

Merkel, görüşme öncesinde Hollande ile yaptığı açıklamada, Berlin'de geçen yılın sonunda Noel pazarında yaşanan terör saldırısının gerçekleştirildiği alana giderek kurbanları anacaklarını belirterek, "Bu tehdidi ancak birlikte önleyebileceğimizi düşünüyoruz. Oraya gidişimizle de kendi yaşam tarzımıza karışılmasına izin vermeyeceğimizi göstermek istiyoruz. Bunu, Parisliler ve Fransızlar bize kesin şekilde gösterdi." dedi.

Terörle mücadelede birbirlerine sıkıca bağlı olduklarını vurgulayan Merkel, AB'yi büyük sınavların beklediğini, tüm üye ülkelerin terörle mücadelenin yanı sıra ekonomik konularda, iklim değişikliği, ticari anlaşmalar ve dijital iç pazarın kurulmasında daha fazla dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi.

AB'nin önemi konusunda Hollande ile görüş birliği içinde olduklarını belirten Merkel, AB'nin, üye ülkelerde ve AB sınırları dışında ortaya çıkan sorunları ancak birlikte çözebilecekleri yönünde de Hollande ile benzer görüşleri paylaştıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Hollande da Berlin'deki terör saldırısının gerçekleştiği meydana gideceklerini hatırlatarak, "Bir kez daha dayanışmamızı sergileyeceğiz. Aynı zamanda, ne olduğumuz konusunda da gururumuzu ve özgür ülkeler, demokratik ülkeler, dünyada temsil ettiğimiz değerleri savunan bir Avrupa olduğumuzu göstereceğiz." diye konuştu.

Kendilerini ve sınırlarını koruyacaklarını ifade eden Hollande, "Kendi güvenliğimizi sağlayacağız. Ama elbette değerlerimizi de taşıyacağız. Bunun için Avrupalıyız." dedi.

Fransa'nın kendini savunmak için yeterli imkanları bulunduğu ancak birlikte daha güçlü olacaklarını dile getiren Hollande, kurmak istedikleri pazarlar sayesinde de daha fazla refaha kavuşmak istediklerini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile yeni ticaret kuralları konusunu görüşmek durumunda olduklarını ve kendi inandıkları konularda taviz vermeyeceklerinin altını çizen Hollande, İngiltere'nin AB'den ayrılmasından sonra 27 üye ülkeyle birliği yeniden nasıl şekillendireceklerini de konuşmaları gerektiğini söyledi.

Hollande, gittikçe artan popülizm tehdidine de değinerek, bazı ülkelerin iç düzenlerini tehdit ettiği için popülizmle de mücadele edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Darbecileri iade etmeyen Yunanistan'dan açıklama!
DÜNYA

Darbecileri iade etmeyen Yunanistan'dan açıklama!
Çavuşoğlu'nun Yunanistan açıklaması AB kulislerinde yankılandı!
DÜNYA

Çavuşoğlu'nun Yunanistan açıklaması AB kulislerinde ...
Trump'tan Madonna'ya: İğrenç biri
DÜNYA

Trump'tan Madonna'ya: İğrenç biri
Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa gidiyor
DÜNYA

Soğuk Savaş'ı bitiren lider uyardı: Dünya savaşa ...
Darbecilere sahip çıkan Yunanistan'a sert yanıt
DÜNYA

Darbecilere sahip çıkan Yunanistan'a sert yanıt
Adalet Bakanlığı'ndan Yunanistan'a kaçan darbeciler için talep!
DÜNYA

Yunanistan'a kaçan darbeciler için ikinci talep!
Netanyahu üçüncü kez ifade verdi
DÜNYA

NETANYAHU ÜÇÜNCÜ KEZ İFADE VERDİ
Pentagon, Trump'ın DEAŞ emirlerini bekliyor
DÜNYA

PENTAGON, DEAŞ İÇİN TRUMP'TAN EMİR BEKLİYOR
Darbecileri iade etmeyen Yunanistan'dan açıklama!
DÜNYA

DARBECİLERİ İADE ETMEYEN YUNANİSTAN'DAN AÇIKLAMA!
Donald Trump'ın BM temsilcisinden yından tehdit gibi açıklama
DÜNYA

DONALD TRUMP'IN BM TEMSİLCİSİNDEN TEHDİT GİBİ AÇIKLAMA
Merkel çok net: Buna izin vermeyiz
DÜNYA

MERKEL ÇOK NET: BUNA İZİN VERMEYİZ
Çavuşoğlu'nun Yunanistan açıklaması AB kulislerinde yankılandı!
DÜNYA

ÇAVUŞOĞLU'NUN YUNANİSTAN AÇIKLAMASI AB KULİSLERİNDE YANKILANDI!