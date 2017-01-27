Netanyahu üçüncü kez ifade verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında polise üçüncü kez ifade verdiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberde, İsrail polisinin, "iş adamlarından hediyeler kabul ettiği ve bir medya patronu ile kendisini destekleyen yayınlar yaptırması için pazarlık yaptığı" iddialarıyla Netanyahu'yu üçüncü kez sorguladığı belirtildi. Soruşturmanın Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi konutunda gerçekleştiği ve 4 saat sürdüğü ifade edildi.

Konuya ilişkin İsrail polisinden ve Netanyahu'nun ofisinden bir açıklama yapılmadı.

Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında bu ayın ilk haftasında da polise iki kez ifade vermişti. Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi konutunda gerçekleşen sorgulamalardan ilkinin üç saat, ikincisinin ise beş saat sürdüğü belirtilmişti.

Hakkındaki yolsuzluk iddialarını reddeden Netanyahu, ülkedeki basın ve medya kuruluşlarını, liderliğini yaptığı Likud partisi hükümetini "düşürmeye çalışmakla" suçluyor.

Netanyahu'nun, yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmek zorunda kalabileceği belirtiliyor.