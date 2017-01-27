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Nikki Haley
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Donald Trump'ın BM temsilcisinden yından tehdit gibi açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD'yi desteklemeyenlere bu kararlarına göre karşılık verileceğini söyledi

27 Ocak 2017 Cuma, 19:50:17 Güncelleme: 20:30:36 AA

ABD'nin yeni Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, uluslararası platformlarda ABD'yi desteklemeyenlerin isimlerinin alınacağını ve ona göre karşılık verileceğini söyledi.

Haley, BM Genel Merkezi'nde Genel Sekreter Antonio Guterres'e güven mektubu sunmadan önce, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yeni yönetimin BM'deki hedefinin ABD'nin gücünü göstermek, sesini duyurmak ve müttefiklerinin desteğini almak olduğunu belirten Haley, "Bizi desteklemeyenlerin isimlerini alıyoruz ve ona göre karşılık vereceğiz." dedi.

Haley, "Eski ve gereksiz her şeyi kaldıracağız." diye ekledi.

ABD'nin en genç valisi olma özelliğini taşıyan 44 yaşındaki Güney Carolina Valisi Haley, BM Daimi Temsilciliği görevini Samantha Power'dan devraldı.

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