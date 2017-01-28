ABD Başkanı Donald Trump görevinin ilk haftası bunları yaptı
28 Ocak 2017 Cumartesi, 01:26:38 | Güncelleme: 01:57:07
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, görevi başındaki ilk haftasında fırtına estirdi. Trump, selefi Barack Obama’nın politikalarını çöpe atacak bir dizi karara imza attı. Trump, açıklamalarıyla çok daha büyük tartışmalara yol açacak adımlarının da sinyalini verdi
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ABD’nin Başkanı Donald Trump, görev başındaki ilk haftasını doldurdu. 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başlayan Trump, daha ilk saatlerden itibaren, seçim kampanyasında taahhüt ettiği tartışmalı kararları yürürlüğe koymaya başladı.
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Trump’ın imza attığı ve uygulayacağını duyurduğu kararlar, selefi Barack Obama’nın politikalarını çöpe atarken, ABD ve dünyanın pek çok ülkesinde çevrecileri, kadın hakları savunucularını, Müslümanları ve azınlıkları sokağa döktü. Açıklamaları ve Twitter mesajlarıyla Trump, daha çok tartışma yaratacak adım atacağnın sinyalini verdi.
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- OBAMACARE’I ÇÖPE ATTI
Trump’ın göreve geldikten sonraki ilk işi, Obama’nın ‘Obamacare’ olarak adlandırılan sağlık sigortası sistemini işlevsiz kılmak oldu. Trump, “Daha iyisi yapacağız” sözünü verdi.
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- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ SİLDİ
Trump, görev süresinin ilk tam mesaisini ise ekonomi politikalarını açıklamaya ayırdı. Kömür sektörünü yeniden canlandırma sözü veren Trump, Beyaz Saray sitesindeki ‘iklim değişikliği’ sekmesini kaldırttı.
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Trump, çevrecilerin ve Amerikalı yerlilerin karşı çıktığı, Obama döneminde durdurulan 2 petrol boru hattının inşası için talimat vererek çevrecilerin tepkisini çekti.
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- KÜRTAJ YASAĞINA KAPI ARALADI
ABD’nin yeni başkanı, pazartesi günü kadınlara kürtaj hizmeti sunan veya onlara kürtaj konusunda bilgi sağlayan gruplara fon sağlanmasını yasaklayan yasayı geri getirdi. Selefi Obama, yasağı 2009’da kaldırmıştı.
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- DUVAR TALİMATİ VERDİ
ABD Başkanı, çarşamba günü Meksika sınırına duvar örülmesi için talimat verdi. Trump, maliyeti 25 milyar doları bulan duvarın parasını Meksika’nın ödeyeceğini iddia etti.
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Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto “Asla ödemeyiz” açıklamasını yapınca Trump, Meksika’dan ithal edilen ürünlere yüzde 20 vergi koyma tehdidinde bulundu.
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Trump, 20 Ocak’taki devir-teslim töreninde Obama ile samimi pozlar vermişti.
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TRUMP’LA ‘KIYAMET’ DAHA YAKIN
BILIM insanları, sembolik olarak dünyanın sonunu gösteren “Kıyamet Saati”ni ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları nedeniyle yarım dakika ileri aldı. Böylece kıyameti sembolize eden gece yarısına sadece 2 dakika 30 saniye kaldı.
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Kıyamet Saati, Atom Bilimcileri Bülteni (BPA) tarafından ABD’nin Japonya’ya ilk atom bombasını atmasından 2 yıl sonra 1947 yılında kuruldu.
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BPA konuyla ilgili yayımladığı raporda, Trump’ın iklim değişikliği, ABD’nin nükleer silahlarının artırılması ve istihbarat kurumlarının güvenilirliğini sorgulamasının küresel risklerin artmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.
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GÖÇMEN KARARNAMESİNİ İMZALADI
ABD Başkanı Donald Trump, televizyonlara verdiği mülakatlarda ve Twitter mesajlarında, çok yakında resmen açıklaması beklenen çok sayıda karar hakkında ipuçları da verdi.
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- 7 ÜLKEYE VİZE KISITLAMASI
Donald Trump, ‘ulusal güvenliği artırıcı önlemler’ kapsamında mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren başkanlık kararnamesini imzaladı.
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Trump’ın ayrıca Irak, İran, Suriye, Yemen, Sudan, Somali ve Libya vatandaşlarına vize verilmesini durdurma talimatı vereceği de iddia ediliyor.
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- İŞKENCEYE ONAY
ABD Başkanı’nın, hafta içinde bir Twitter mesajında CIA’nın Guantanamo tutsaklarına uyguladığı ‘su işkencesi’ yöntemini “İşe yarar bir yöntem” olarak tanımlaması, Obama döneminde yasaklanan bu yönteme Trump döneminde izin verileceği’ yorumuna yol açtı.
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- SURİYE’YE ASKER
Trump, hafta içinde televizyonlara verdiği mülakatlarda terör örgütü DEAŞ’ı “Yok edilmesi gereken en büyük tehdit” olarak tanımladı ve ‘ABD askerlerinin örgütle mücadele için Rusya ile işbirliği içinde Suriye’ye gönderilebileceğini’ söyledi.
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Trump ayrıca, Suriye’de güvenli bölgeler kurulacağını da açıkladı. Trump’ın, ABD Savunma Bakanlığı’na DEAŞ’a karşı yeni ve daha ‘agresif’ bir mücadele planı hazırlama talimatı verdiği de söyleniyor. Trump, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüşecek.
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- KUDÜS’E ELÇİLİK
Trump’ın kampanyasında söz verdiği gibi ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımak üzere talimat verdiği haberi doğrulanmadı.
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‘BASIN ÇENESİNİ KAPATSIN!’
ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki başstratejisti Stephen K. Bannon, basını mevcut yönetimin karşısındaki “muhalefet partisi” olarak tanımladı.
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Bannon, New York Times Gazetesi’ne verdiği mülakatta, “Basın, mahcup olmalı ve utanmalı ve bir süre çenesini kapalı tutup söylenenleri dinlemelidir” dedi.
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Beyaz Saray başstratejisti, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dediklerimi tam olarak yazmanızı istiyorum. Buradaki medya muhalefet partisidir. Bu ülkeyi anlamıyorlar. Hâlâ- Donald Trump’ın neden ABD Başkanı olduğunu anlayabilmiş değiller.”
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OSCAR’I BOYKOT EDECEK
İranlı yönetmen Asgar Ferhadi’nin ‘En İyi Yabancı Film’ dalında Oscar’a aday gösterilen filmi ‘Satıcı’nın başrol oyuncusu Taraneh Alidoosti, Trump’ın bazı Müslüman ülkelere vize sınırlaması getirme planını protesto etmek amacıyla ödül törenine katılmayacağını açıkladı.
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Twitter hesabından yaptığı açıklamada Trump’ın İranlılara yönelik vize yasağının ırkçılık olduğunu belirten 33 yaşındaki Alidoosti, “Bu yasak kültürel etkinlikleri kapsasın ya da kapsamasın, 2017 Akademi Ödülleri’ne protesto için katılmayacağım” dedi.