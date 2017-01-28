ABD Başkanı Donald Trump görevinin ilk haftası bunları yaptı

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Trump’ın imza attığı ve uygulayacağını duyurduğu kararlar, selefi Barack Obama’nın politikalarını çöpe atarken, ABD ve dünyanın pek çok ülkesinde çevrecileri, kadın hakları savunucularını, Müslümanları ve azınlıkları sokağa döktü. Açıklamaları ve Twitter mesajlarıyla Trump, daha çok tartışma yaratacak adım atacağnın sinyalini verdi.