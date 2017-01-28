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ABD Başkanı Donald Trump görevinin ilk haftası bunları yaptı

28 Ocak 2017 Cumartesi, 01:26:38

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, görevi başındaki ilk haftasında fırtına estirdi. Trump, selefi Barack Obama’nın politikalarını çöpe atacak bir dizi karara imza attı. Trump, açıklamalarıyla çok daha büyük tartışmalara yol açacak adımlarının da sinyalini verdi

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    ABD’nin Başkanı Donald Trump, görev başındaki ilk haftasını doldurdu. 20 Ocak’ta yemin ederek görevine başlayan Trump, daha ilk saatlerden itibaren, seçim kampanyasında taahhüt ettiği tartışmalı kararları yürürlüğe koymaya başladı. 

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    Trump’ın imza attığı ve uygulayacağını duyurduğu kararlar, selefi Barack Obama’nın politikalarını çöpe atarken, ABD ve dünyanın pek çok ülkesinde çevrecileri, kadın hakları savunucularını, Müslümanları ve azınlıkları sokağa döktü. Açıklamaları ve Twitter mesajlarıyla Trump, daha çok tartışma yaratacak adım atacağnın sinyalini verdi.

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    - OBAMACARE’I ÇÖPE ATTI

    Trump’ın göreve geldikten sonraki ilk işi, Obama’nın ‘Obamacare’ olarak adlandırılan sağlık sigortası sistemini işlevsiz kılmak oldu. Trump, “Daha iyisi yapacağız” sözünü verdi.

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