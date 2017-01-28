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DÜNYA

İngiltere Başbakanı Ankara'da

İngiltere Başbakanı Theresa May, ABD ziyaretinin ardından Türkiye'ye geldi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:28:54 Güncelleme: 13:56:52 HABERTURK.COM

İngiltere Başbakanı Theresa May, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

May Ankara ziyaretinin ilk durağında Anıtkabir'i ziyaret ederken, sonrasında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşen ve ABD'den direkt Türkiye'ye gelen May'in, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'la olan görüşmesinde önceliğinin iki ülke arasındaki ticaret anlaşmaları olduğu bildirildi.

Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecine giren İngiltere'nin ticari işbirliğinin yanı sıra güvenlik konusunu da Ankara'da masaya yatırmak istediği ve Türkiye ile 'stratejik güvenlik ortaklığı'nı tartışacağı kaydedildi.

Öte yandan ticaret ve güvenlik alanlarındaki işbirliği çabalarını doğrulayan Başbakan May'in sözcüsü, yaptığı açıklamada 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında güçlü bir şekilde Türkiye demokrasisinin ve kurumlarının yanında olduklarını duyurdu.

BEYAZ SARAY'DA EL ELE

Ankara'ya sabah erken saatlerde ulaşan Theresa May'in Washington ziyaretinden geriye kalan bir kare ise İngiltere'de gündem oldu.

Bir fotoğrafçının yakaladığı Donald Trump ile Theresa May'i el ele gösteren kare, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

İngiliz gazeteleri iki liderin bu karesini 'El ele, mutlu çift', 'Elini tutmak istiyorum' ve 'Beyaz Saray'da aşk' gibi alaycı başlıklarla okuyucularına duyurdu.

"ABD'DEN SONRA TÜRKİYE'YE GELMESİ ÖNEMLİ"

Öte yandan AA muhabirine konuşan Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Onulduran, May'in ABD'nin ardından Türkiye'ye gelmesinin önemli olduğunu söyledi.

Onulduran, “ABD ziyaretinden hemen sonraki gün Türkiye’ye gelmesinin bir önemi var. Oradan edindiği intibaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a anlatacak. Bence bu olumlu bir adım” ifadelerini kullandı.

Theresa May, 13.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 15.30'da ise Başbakan Binali Yıldırım'la görüşecek.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 saat önce
    hadi hayırlısı bakalım ne çıkcak içinden??
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