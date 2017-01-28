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DÜNYA

Trump'a bir tepki de Facebook'un sahibinden: Endişeliyim

Facebook'un kurucusu ve sahibi Mark Zuckerberg yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın göçmen karşıtı tutumunu eleştirdi

28 Ocak 2017 Cumartesi, 10:43:16 Güncelleme: 10:45:38 DHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınmacıların ülkeye kabul edilmesi ve göçmen vizelerine katı güvenlik önlemleri ile yeni soruşturma yöntemleri getiren başkanlık kararnamesini imzalamasının ardından dünya kamuoyundan tepkiler de gelmeye başladı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Facebook hesabında, ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnameden endişelerini dile getirerek, görüşlerini paylaştı.

Zuckerberg paylaşımında ''Bir çoğunuzun olduğu gibi Başkan Trump tarafından imzalanan kararnameden endişeliyim. Bu ülkeyi güvenli hale getirmeliyiz. Ancak bunu gerçekten tehdit olan kişiler üzerinde odaklanarak yapabiliriz. Kapılarımızı yardıma muhtaç olan sığınmacılara her zaman açık tutmalıyız. Bu biziz.

Aynı zamanda Başkan'ın ülkemize gelen yeteneklerden faydalanmaya devam edileceğine inanmasından memnunum. Biz bir göçmen ülkesiyiz. Bütün dünyanın en iyi ve en zekilerinin burada yaşayıp,çalışıp, katkı vermelerinden hepimiz karlı çıkarız'' diye yazdı.

Pakistanlı Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yousafzai de Donald Trump'ın imzaladığı sığınmacı kararnamesi ile yıkıldığını belirterek yaptığı açıklama ile Trump'a seslendi.

Malala Yousafzai yaptığı açıklamada ''Dünya çapında belirsizlik ve endişenin olduğu bu günlerde Başkan Trump'tan dünyanın en korumasız çocukları ve ailelerine sırtını dönmemesini rica ediyorum.'' dedi.

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