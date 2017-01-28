Korkunç kaza 19 Ocak 2017 tarihinde ABD’nin New York eyaletine bağlı Syracuse kentinde yaşandı. Bir otobüsün içindeki kamera tarafından kaydedilen kaza izleyenleri şoke etti.



İçinde yolcu bulunan bir otobüs durduğu sırada, sağ taraftan bir kamyonet bir anda otobüsün içine girdi. Kazada kamyonetin geldiğini gören bir kadın nereye kaçacağını şaşırdı. En büyük darbeyi kamyonetin çarptığı kısımda oturan adam aldı. Çarpışmanın şiddetiyle oturduğu yerden karşı tarafa savuralan adamla ilgili neyse ki hayati bir durum söz konusu değil. Kazada 6 yolcu yaralandı.



Yetkililerin açıklamalarına göre kaza, kamyonet şoförünün fren yerine gaza basması sonucu meydana geldi.

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